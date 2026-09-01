Děti se s penězi setkávají prakticky každý den. Vidí rodiče platit kartou, nakupují drobnosti v obchodě nebo dostávají kapesné. Přesto mnohé z nich netuší, ani odkud peníze pocházejí a proč je důležité si je odkládat na budoucnost, ani jak funguje banka. Právě proto je finanční gramotnost jednou z nejdůležitějších dovedností, které bychom měli rozvíjet už od raného věku.
„Čím dříve se děti naučí s penězi zacházet, tím lépe budou připraveny na dospělý život,“ zdůrazňuje Dita Vejnárková, ředitelka Návštěvnického centra ČNB. Podle ní je nejdůležitější nebát se s dětmi hovořit o penězích a nechat je, alespoň v některých situacích, podílet se na finančních rozhodnutích celé rodiny.
7 jednoduchých kroků
Finanční gramotnost nezačíná ve školních lavicích, ale u běžných každodenních situací. Budování zdravých finančních návyků nevyžaduje složité ekonomické poučky, ale otevřenost a zapojení do reálného života rodiny.
- Mluvte s dětmi o penězích otevřeně. Finance by neměly být tabu. Běžné rozhovory o cenách, investování, spoření či utrácení pomáhají dětem pochopit hodnotu peněz a osvojit si správné návyky.
- Nabízejte jim nejen dobré, ale i špatné příklady nakládání s penězi, zejména pak je upozorňujte na podvody, se kterými se mohou setkat.
- Dejte dětem možnost hospodařit s kapesným přiměřeným jejích věku.
- Zapojte je do plánování rodinných výdajů a nákupů.
- Povídejte si s nimi o reklamě a o tom, jak ovlivňuje naše rozhodování.
- Učte je stanovovat si rozumné finanční cíle a spořit na ně.
- Využívejte interaktivní vzdělávací programy, které propojují teorii s praxí, a navštěvujte místa, kde mohou svět financí poznat na vlastní oči.
„Důležité je vést děti k tomu, aby pochopily, že peníze nejsou neomezený zdroj a že každé rozhodnutí má své důsledky,“ říká Dita Vejnárková z ČNB.
Trénink přizpůsobte věku
Známé pořekadlo říká, že cvičení dělá mistra. A platí to i o penězích. S finančním tréninkem je dobré neotálet. „Menší děti lze učit prostřednictvím běžných situací: při rodinném nákupu, plánování výletu nebo hospodaření s kapesným. Starším můžeme ukazovat rozdíl mezi přáním a skutečnou potřebou, vysvětlovat význam spoření a investování nebo je seznamovat s riziky podvodů v online prostředí,“ říká Vejnárková.
Jak nastavit kapesné
Nejsnadnějším způsobem, jak děti naučit zacházet s penězi, je kapesné. Vyplatí se nastavit oboustranně jasná pravidla. Jen tak se dítě naučí finančně plánovat.
Začněte prasátkem
Už školkovému dítěti můžete pořídit spořicí prasátko, kam si může ukládat drobné.
Školákům dopřejte pravidelnost
Pokud ještě váš potomek nedostává kapesné, je ideální s ním začít v první třídě základní školy, kdy už dítě umí trochu počítat. Nemusí jít o horentní částky, důležitá je ale pravidelnost, díky které dítě získá reálnou představu o hodnotě peněz.
Starším přidejte povinnosti
Starší děti si už sami mohou platit z kapesného například obědy nebo dopravu. Ale pozor! Samozřejmě musíte zvednout výši kapesného úměrně tomu, co si z něj má váš potomek platit.
Účet nebo kasička?
Způsob vyplácení kapesného záleží na rodičích. Někdo volí hotovost, další výplatu kapesného na účet. Obě varianty mají své výhody, důležitý je ale především věk dítěte.
Mladším dětem hotovost
U menších dětí začněte seznámením se s hotovostí, aby si mohly peníze »osahat«. Se skutečnými penězi je snazší zacházení.
Vyšší věk zvládne »neviditelné« peníze
Účet v bance, kam rodiče pravidelně posílají kapesné, je vhodnější pro starší děti, které už o penězích něco vědí a umí s nimi alespoň trochu hospodařit. Při placení kartou je totiž snadné o penězích ztratit přehled.
Rada: Nastavte limity
Pokud dítěti zřídíte dětský účet, nastavte limity pro platby a výběry a nechte si k němu dispoziční práva. Budete tak mít možnost dívat se mu přes rameno a sledovat, jak s penězi hospodaří.
Cesta za penězi nemusí být nuda
Finanční vzdělávání nemusí být jen nezáživná teorie. Návštěvnické centrum České národní banky sází na zážitkovou formu. Prostřednictvím interaktivních expozic a praktických programů otevírá dveře rodinám i školním třídám, které se zdarma naučí nejen to, jak vznikají bankovky a mince, nebo proč je důležitá cenová stabilita, ale i jak účinně čelit moderním finančním podvodům.
„Finanční gramotnost totiž není jen soubor znalostí o penězích. Je to schopnost správně se rozhodovat, kriticky přemýšlet a nést odpovědnost za vlastní finanční budoucnost,“ říká ředitelka Návštěvnického centra ČNB Dita Vejnárková.
Víte, že…
Návštěvnické centrum ČNB každoročně přivítá přes 80 000 návštěvníků, z nichž přibližně polovinu tvoří žáci a studenti a druhou právě rodiny s dětmi?
Tip: Objevujte společně
Chcete svým dětem ukázat, že finance nemusí být nudným tématem plným čísel a pouček? Navštivte Návštěvnické centrum ČNB v Praze nebo Brně a společně objevujte fascinující svět peněz, ekonomiky a české měny. Navíc centrum pořádá také workshopy a tematické dny. Aktuální nabídku a další informace najdete na www.nc.cnb.cz