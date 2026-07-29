V noci budili řidiče křikem „policie!“. Pak jim sebrali peníze a zmizeli
Na odpočívkách u dálnic D1 a D2 měli během dvou dnů okrást několik řidičů. Trojice cizinců podle kriminalistů využívala důvěřivosti i nepozornosti svých obětí. Dva muži skončili ve vazbě, třetí je stíhaný na svobodě.
Budili spící řidiče, vydávali se za policisty a ve vzniklém zmatku kradli peníze. Přesně tak podle kriminalistů postupovala trojice cizinců ve věku 30, 28 a 20 let, zadržená krátce po posledním útoku na odpočívkách u dálnic D1 a D2. Během svého řádění způsobila škodu přesahující 90 tisíc korun.
Nejdrzejší případ se odehrál 22. července kolem čtvrté hodiny ráno na parkovišti u 96. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Dva starší muži si vyhlédli zaparkované audi, ve kterém spala posádka. Bušili na vůz, svítili dovnitř a hlasitě křičeli „policie!“, až vyděšené osazenstvo odemklo dveře. Podezřelí okamžitě využili situace. Z auta sebrali příruční tašku, z ní vytáhli peněženku s hotovostí v cizí měně a z místa utekli.
Dopadli je krátce po činu
Poškození okamžitě přivolali policii. Rozjela se pátrací akce, do níž se zapojili policisté z několika oddělení. Krátce nato se podařilo v Brně vypátrat vůz Volkswagen Golf, ve kterém podezřelí cestovali. Policisté všechny tři muže zadrželi a převezli je na Vysočinu.
Vyšetřování následně odhalilo, že nejde o jediný případ. Kriminalisté trojici spojují s dalšími čtyřmi krádežemi na odpočívkách u dálnic D1 a D2.
„V jednom případě využili pachatelé toho, že řidič nákladní soupravy nezamkl kabinu vozidla, ze které odcizili finanční hotovost. V dalším případě vnikli do kabiny otevřeným oknem,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Podle policie pachatelé využili také lsti s údajnou poruchou vozidla. Zatímco jeden z mužů zaměstnal řidiče kamionu žádostí o pomoc, další mu z kabiny odcizil peníze.
Všichni tři obvinění se ke krádežím doznali a část odcizených peněz vydali kriminalistům. Dva starší muži skončili na základě rozhodnutí soudu ve vazbě, nejmladší je vyšetřovaný na svobodě.
„Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze dvojici obviněné mimo jiné z loupeže uložit trest odnětí svobody až na deset let. Třetímu muži hrozí trest nižší,“ doplnila Lébrová.
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