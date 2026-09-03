Sériový vrah Hejna opět žádal o předčasné propuštění: Soudce jeho žádost smetl ze stolu
Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění ve čtvrtek zamítl šumperský soud. Hejna dostal nejvyšší možný trest za trojnásobnou loupežnou vraždu, muž si za mřížemi dosud odpykal 22 let a osm měsíců. Podle soudce Miloše Kubíčka zde trvá hrozba pro společnost, odkázal i na posudky znalce. Doživotní trest muži uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy třiadvacetiletý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v ČR.
„Je potřeba přihlédnout ke skutečnosti, že skutky, kterých se dopustil, spáchal zákeřně a ze zištných důvodů. Podle znaleckých posudků nadále trvá sklon k asocialitě, což představuje riziko pro společnost. Podle posudku nedošlo k žádné zásadní změně v dispozici obžalovaného,“ uvedl soudce Kubíček, který jeho žádost zamítl již podruhé. Kvůli stížnosti obhájce bude jeho rozhodnutí posuzovat ještě olomoucký krajský soud.
Hejna se dnes u soudu za své skutky omlouval. „Vím, že jsem spáchal něco nenapravitelného, ale svým životem se to snažím alespoň částečně napravit. Snažím se spolupracovat s organizacemi, rád bych se včlenil do resocializačního programu probační služby. Snažím se hradit újmu dle svých možností, naspořil jsem si peníze i na případný začátek, momentálně mám zhruba 100.000 korun. Mám příslib práce i bydlení,“ tvrdil.
Žalobce Tomáš Horák doporučil jeho žádost zamítnout, nesplnil podle něj všechny zákonné podmínky - vykonal sice minimálně dvacetiletý trest a jde o bezproblémového vězně, ale neviděl jistotu v jeho dalším řádném životě. Podle něj se na svobodu vrazi dostávají, ale sérioví vrazi jsou podle něj jiná liga. Připomněl mimo jiné riziko, že vraždy spáchal kvůli zištnému motivu a nový život by začal na nízké životní úrovni.
Odsouzenému připomněl i to, že bude v životě stále konfrontován se svou minulostí, i podle znalce z oboru klinické psychologie Pavla Koldy by mohl mít mediální tlak v jeho případě negativní dopad a mohl by mít nepříznivý dopad pro jeho resocializační proces. Připomněl přitom i jeho minulost zatíženou konzumací alkoholu i již dříve rozpoznanou asociální poruchu osobnosti. „I tato otázka je jednou z těch, které mohou být komplikací, bohužel ale nedovedu odhadnout na kolik,“ uvedl znalec. Žádost odsouzeného nepodpořila ve čtvrtek ani probační služba.
Nyní pětačtyřicetiletý Hejna v roce 2003 zastřelil v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi u Milevska třiačtyřicetiletého Vietnamce a společně se svým komplicem Markem Dohnalem jej zakopali v lese. Stejně skončil třicetiletý podnikatel, kterého Hejna zastřelil ve své chalupě v Božeticích a opět s pomocí Dohnala zakopal na břehu říčky Smutná. Třetího muže zavraždil Hejna sám v jeho pražském bytě v ulici Na Příkopě dvěma ranami do týla. Všechny vraždy měly podle soudu zištný motiv. Jeho komplic dostal tři roky za nadržování.
Doživotní vězení je nejpřísnější trest, který český právní řád zná, soudy jej v naprosté většině případů ukládají za zvláště surové vraždy. V současnosti si doživotí podle mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Markéty Machové Prunerové odpykává 51 odsouzených. „Nejstaršímu doživotně odsouzenému vězni je 77 let a nejmladšímu je 33 let,“ řekla ČTK mluvčí.
Dosud se na svobodu dostali jen tři lidé odpykávající si doživotí. Prvním byl Jiří Kajínek, který dostal tento trest za dvojnásobnou vraždu a jemuž v květnu 2017 udělil milost prezident Miloš Zeman, ve vězení strávil 23 let. Druhým byl František Müller, kterého k doživotí odsoudila německá justice za účast na pokusu o loupežnou vraždu klenotníka v Německu v roce 1995. V srpnu 2018 byl podmínečně propuštěn po odpykání 20 let. V říjnu 2021 byl propuštěn z vězení Robert Tempel, doživotí dostal za dvojnásobnou vraždu v roce 2001. Obžaloby z vraždy byl zproštěn pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu. Ve věznicích strávil zhruba 20 let.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.