Český řidič bez řidičáku převážel v kufru dvacet milionů: Zadržela ho německá policie!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: PČR)
Autor: ČTK - 
16. června 2026
18:09

Na bavorském hraničním přechodu u Waidhausu zadržela policie českého řidiče, který v černém mercedesu převážel v hotovosti zhruba 20 milionů korun. Peníze mu byly zabavené kvůli podezření z praní špinavých peněz. Původ peněz bude muset nyní vysvětlit.

Policie v Bavorsku u hranic s Českem zajistila u českého řidiče asi 850.000 eur (20,5 milionu Kč) v hotovosti. Sumu kvůli možnému praní špinavých peněz zabavila a zpět ji vydá až poté, co Čech původ peněz vysvětlí, uvedla dnes v prohlášení bavorská policie.

Případ se stal v pátek 12. června u Waidhausu na pomezí s Českem. Policie zde k hraniční kontrole zastavila černý mercedes, jehož 33letý český řidič neměl řidičský průkaz. Hlídka poté zjistila, že platné řidičské oprávnění ani nevlastní.

Policisté se následně rozhodli vůz prohlédnout. V kufru našli velké množství hotovosti, ke které Čech uvedl, že je to asi 700.000 eur. Policie ale výši sumy stanovila na zhruba 850.000 eur.

Celní správa České republiky na svém webu s odvoláním na unijní nařízení uvádí, že při převozu hotovosti nad 15.000 eur (362.000 Kč) na území Evropské unie musí řidič při kontrole celníkům sdělit podrobnosti k částce a k jejímu účelu. Toto opatření souvisí s tažením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu. Pokud lidé chtějí vyvézt peníze v hotovosti z EU, musí částku nad 10.000 eur (241.600 Kč) povinně oznámit.

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