Smolaři do Dalešické přehrady sjelo auto: Za hodinu na vodě uvízl se člunem
Smolný den prožil v sobotu muž u Dalešické přehrady. Se svým člunem chtěl vyrazit na vodu, když mu zaparkované auto sjelo do vody! Samotnému mu došlo palivo, s člunem tak uvízl na vodě.
K bizarnímu incidentu došlo krátce po čtrnácté hodině. Na písčité pláži u Dalešické přehrady sjelo do vody osobní auto, které se záhy začalo potápět. „V době oznámení měla voda sahat po kliky u dveří. Hladina vody nadále stoupala. Oznamovatelka ještě uvedla, že vozidlo je prázdné, že v něm není žádný pasažér," uvedla ve zprávě policejní mluvčí Dana Čírtková.
Policisté se snažili vypátrat majitele vozidla, telefon ale nezvedal. „Když se ním zhruba po hodině podařilo policistům telefonicky spojit, přišel další problém, protože muži na vodní hladině v gumovém motorovém člunu došel benzín, a on se tak nemohl dostat ke břehu,“ dodala Čírtková. Na pomoc muži tak vyrazili záchranáři z Vodní záchranné stanice ČCK Třebíč, kteří muži poskytli potřebný benzín.
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