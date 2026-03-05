Lukáš se po rutinním ponoru už na hladinu nevrátil. Pátrání se protáhlo až do dalšího dne, kdy jeho tělo objevili v hloubce 20 metrů. Po úspěšném plavci a potápěči zůstala manželka Lenka a šestiletá dcerka. V první řadě obřadní síně brněnského krematoria usedli i jeho rodiče a bratr.
Smuteční místnost se naplnila k prasknutí. Dorazily stovky mužů a žen ve slavnostních policejních uniformách. Nechyběla čestná salva, státní hymnu zahrála Hudba hradní stráže a Policie ČR. Kamarádi Lukáše z plaveckého oddílu Komety stěží dokončili smuteční řeč. „Lukine, byl jsi odhodlaný, občas jsi měl i šílené nápady. Bylo nám ctí, být tvým parťákem,“ svěřil se jeden z dojatých řečníků.
Chystají sbírku pro rodinu
Pohnutí neskrýval ani policejní prezident Martin Vondrášek, který Lukáše osobně znal. „Já to musím ještě strávit. Byl to pozitivní kluk. Nechápu, co se stalo,“ svěřil se Vondrášek. Nezávislý odborový svaz Policie České republiky se pro pozůstalou rodinu rozhodl vyhlásit veřejnou sbírku. Podle dostupných informací by k vyhlášení sbírky mělo dojít 10. března.
Policejní prezident Martin Vondrášek o tragické smrti potápěče Lukáše G. TV Blesk Zdeněk Matyáš
24 hodin pátrání
Akce na Dalešické přehradě se zúčastnili tři členové policejního odboru speciálních potápěčských činností a výcviku. Lukáš se údajně oddělil a ponořil do hloubky sám. „Mohlo jít o zdravotní komplikace nebo selhání techniky,“ řekl Petr Koutný, ředitel služby pořádkové policie policejního prezidia. Následné pátrání komplikovala hloubka přehrady, teplota vody i malá viditelnost. Tělo Lukáše našli až 24 hodin po jeho zmizení.
Vzkaz do nebe
Těžké chvíle prožívá vdova Lenka. „Odešel můj milovaný muž, spřízněná duše, tatínek naší Leilinky. Srdce mi prasklo na tisíc kusů a svět se v jediném okamžiku zastavil. To, co jsi tolik miloval, nám tě vzalo…Dokud jeho odkaz bude žít alespoň v jednom z nás, pořád máme naději. Jeho láska a hodnoty zůstanou navždy součástí našich životů. Milujeme Tě,“ napsala na sociálních sítích.
Fenomén Dalešice
Vodní dílo Dalešice je přečerpávací vodní nádrž, která leží na řece Jihlavě jihovýchodně od Třebíče. Byla postavena v letech 1970 až 1978. Maximálním objemem nádrže 127,3 milionů metrů krychlových patří k největším na Moravě. Maximální hloubkou 85,5 metru je největší v České republice.