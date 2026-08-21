Poprask v Rakousku: Slovenka pokousala správce kempu

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
21. srpna 2026
14:25

V kempu u rakouského města Völkermarkt došlo v pondělí k agresivnímu útoku ze strany turistky ze Slovenska (53). Ta napadla správce kempu, protože jí nechtěl povolit spát v autě. Během potyčky ho dokonce pokousala!

Slovenská turistka do rakouského kempu přijela v pondělí jen osobním autem. Na místě jsou však místa určená jen pro stany, karavany a jiné obytné vozy. Správce proto ženě neudělil povolení ke spaní v autě. To ji zřejmě velice naštvalo. Během ženou vyprovokované potyčky správce dokonce pokousala a způsobila mu lehká zranění.

ilustrační foto
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„Po konfliktu nasedla do auta a vysokou rychlostí projela skrz kemp,“ napsal rakouský portál ORF. Projela kolem několika lidí, nikomu se ale naštěstí nic nestalo. Z místa se následně pokusila ujet, policie ji však rychle vypátrala a zadržela.

Státní zástupce se po zhodnocení případu rozhodl stáhnout obvinění proti agresivní Slovence a bez soudního procesu ji nechal propustit.

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Hromadná rvačka v hotelu ve Španělsku
Zdroj: X.com

Témata:
napadenípokousáníkempRakouskoSlovenskoAgreseVölkermarkt
Kamil Morávek
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