Míša (†17) odešla v pyžamu, její tělo našli u garáží: Z vraždy obvinili mladíka
Michaela v sobotu večer odešla ze svého domova ve Staré Ľubovni v pyžamu a beze slova zmizela. Rodina si zpočátku myslela, že dívka spí, později po ní začala pátrat. V pondělí ráno našli její tělo pracovníci veřejně prospěšných služeb jen několik set metrů od bydliště. Pitva potvrdila násilnou smrt a policie z vraždy obvinila dvacetiletého muže.
Míša zmizela v sobotu 15. srpna kolem desáté hodiny večer. Její blízcí si nejprve vůbec nevšimli, že odešla. Naposledy ji totiž viděli doma. „Nikomu nic neřekla. Mysleli jsme si, že uvnitř spí, protože jsme ji předtím viděli v pyžamu,“ popsala její babička Margita slovenskému deníku Nový Čas.
Telefon měla vypnutý. Protože už se v minulosti stalo, že večer odešla pryč, rodina zpočátku nepropadala panice. Když se ale nevrátila ani v neděli ráno, začali ji příbuzní hledat a obrátili se na policii.
Pátrání skončilo v pondělí ráno. Pracovníci veřejně prospěšných služeb našli dívku bez známek života u garáží jen několik set metrů od jejího domova. Poznali ji podle oblečení, protože věděli, že odešla pouze v pyžamu. Na místo vyrazili policisté i záchranáři. Lékař už ale mohl pouze konstatovat smrt.
Pitva potvrdila násilný čin
Případ začali okamžitě vyšetřovat kriminalisté. Nejprve nebylo jasné, co se Michaele stalo, později ale policie potvrdila, že byla zavražděná.
Vyšetřovatel následně na základě zajištěných důkazů obvinil dvacetiletého muže z okresu Sabinov ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň podal podnět k jeho vazebnímu stíhání.
Osudné setkání u skladu
Policie popsala také poslední chvíle Míšina života. Podle vyšetřování se měla v sobotu 15. srpna v noci v ulici Za vodou ve Staré Ľubovni setkat s obviněným mužem.
„Bylo prokázáno, že se obviněný v sobotu v nočních hodinách ve Staré Ľubovni na ulici Za vodou setkal se sedmnáctiletou dívkou. Setkání u skladu stavebního nářadí skončilo tragicky. Mladou dívku násilím připravil o život. Její nehybné tělo položil na zem a z místa odešel,“ uvedla policejní mluvčí Jana Ligdayová.
V případě prokázání viny hrozí obviněnému podle policie trest odnětí svobody na 15 až 20 let.
Rodina podezírala přítele
Ještě před oficiálním oznámením obvinění rodina upozorňovala na Michaelina přítele Jozefa. Podle slovenských médií se měl mladík po zájmu policie dostavit na stanici sám v doprovodu svého otce.
Jeho blízcí ale jeho vinu odmítají a tvrdí, že by Michaele neublížil. Policie jeho totožnost ani to, zda jde o stejného muže, kterého následně obvinila, oficiálně nepotvrdila.
Míša byla jedinou dcerou svých rodičů. Její otec se navíc potýká s vážnými zdravotními problémy a po operaci páteře ho čeká další zákrok. „Je to neuvěřitelná rána. Otec je po operaci páteře, nemůže se ani pohnout. Čeká ho další operace a má také onkologické problémy. Tohle ho úplně zlomí,“ dodala smutně babička.