Záchrana Čechů v italských Dolomitech: Zasahoval vrtulník

Záchranná akce v italských Dolomitech
Záchranná akce v italských Dolomitech  (Autor: Associazione Bellunesi nel Mondo)
Autor: ČTK - 
17. srpna 2026
09:42

V italských Dolomitech v neděli odpoledne horská služba zachraňovala dva Čechy, informoval server Il Dolomiti. Podle něj byli oba v bezpečí dopraveni do horské chaty.

Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech záchranáři v neděli odpoledne i v několika dalších případech.

Dva turisté z České republiky požádali o pomoc v neděli asi v 16:30, když je ve výšce 3200 metrů nad mořem zasáhlo krupobití. V tu dobu ale byli ještě několik set metrů od lanovky.

Pro Čechy uvázlé na hoře Tofana di Mezzo vzlétl vrtulník, který využil krátké přestávky ve špatném počasí, a turisty se tak podařilo dostat do bezpečí. O jejich zdravotním stavu se server Il Dolomiti nezmiňuje.

Kvůli špatnému počasí zasahovali v italských Dolomitech v neděli odpoledne záchranáři i v několika dalších případech, mimo jiné pomohli dvěma polským horolezcům v nesnázích. Muž a žena skončili v nemocnici v Bolzanu.

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Skupinku Čechů musela z pohoří Prenj v Bosně a Hercegovině zachraňovat horská služba
Zdroj: Horská služba Prenj

Témata:
češizáchranavrtulníkykrupobitídolomityItálieTofana di MezzoČeskohorská službaBolzanohorská chatavrtulník
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