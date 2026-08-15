U Litomyšle zemřel Martin se synem Štěpánem (†12): Poslední dojemné rozloučení

Poslední loučení s Martinem a Štěpou po smrtelné dopravní nehodě
Poslední loučení s Martinem a Štěpou po smrtelné dopravní nehodě
Pohřeb Martina a jeho syna Štěpána, kteří zemřeli při nehodě u Litomyšle (14. srpna 2026)
Pohřeb Martina a jeho syna Štěpána, kteří zemřeli při nehodě u Litomyšle (14. srpna 2026)
Pohřeb Martina a jeho syna Štěpána, kteří zemřeli při nehodě u Litomyšle (14. srpna 2026)
Autor: nkc - 
15. srpna 2026
05:00

Tatínek Martin přišel se synem Štěpánem tragicky o život při dopravní nehodě u Litomyšle. Maminka a starší syn Martin skončili ve vážném stavu v nemocnici. V pátek 14. srpna se konalo poslední rozloučení v kostele sv. Kateřiny v Hradci nad Svitavou. 

V pondělí 27. července brzy ráno došlo k tragické dopravní nehodě na silnici I/35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. Osobní automobil se čtyřčlennou posádkou se střetl s nákladním vozidlem. Nehoda se odehrála jen 30 kilometrů od domova. O život při ní přišel tatínek Martin (†47) a syn Štěpán (†12).

Maminka Kamila a starší syn Martin (17) skončili ve vážném stavu v nemocnici. Zraněná matka byla v kómatu a lékaři bojovali o její záchranu. Přeživší syn měl údajně přijít o slezinu. Poslední loučení s tatínkem a synem proběhlo o téměř tři týdny později. V pátek 14. srpna ve 14 hodin se uskutečnil pohřeb v kostele sv. Kateřiny v Hradci nad Svitavou.

„Nezemřeli jsme, neboť víme, že budeme žít stále v srdcích těch, kteří nás milovali,“ stálo v parte. Pohřbu se účastnili skauti i fanoušci Sparty, které otec i syn fandili. Těla už byla od pondělí zpopelněna a na jejich místech stály dvě urny, tatínkova černá a synova bílá.

„Jsme tu abychom se rozloučili s Martinem a Štěpou, jejichž životy vyhasly tak náhle a tragicky. Jsme tu abychom byli na blízku Kamče a Marťovi, všem dalším nejbližším, sobě navzájem,“ loučil se při smuteční řeči v kostele duchovní.

Tatínkovu urnu později za zvuku skautské písně vzala jeho manželka Kamila a synovu převzal starší syn Martin. Společně je odnesli k rodinnému hrobu. U něj následně skauti zpívali svou hymnu a z reproduktorů zazněla i hymna Sparty.

Poslední loučení s Martinem a Štěpou po smrtelné dopravní nehodě
Poslední loučení s Martinem a Štěpou po smrtelné dopravní nehodě
Pohřeb Martina a jeho syna Štěpána, kteří zemřeli při nehodě u Litomyšle (14. srpna 2026)
Pohřeb Martina a jeho syna Štěpána, kteří zemřeli při nehodě u Litomyšle (14. srpna 2026)
Pohřeb Martina a jeho syna Štěpána, kteří zemřeli při nehodě u Litomyšle (14. srpna 2026)

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