V Hranické propasti utonul záchranář Jan: Pátrací tým odhalil mrazivé detaily

Jan E. byl špičkový potápěč.
Jan E. byl špičkový potápěč.
Jan Enčev tragicky zahynul při ponoru v Hranické propasti.
Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.
Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.
Autor: Andrea Vídeňská - 
13. srpna 2026
11:43

Při tragickém ponoru v Hranické propasti zemřel ve středu 5. srpna zkušený jeskynní potápěč Jan Enčev. Průzkumný ponor skončil tragédií a jeho tělo se podařilo najít až po několika hodinách pátrání v hloubce neuvěřitelných 186 metrů. Příčinu nehody nyní vyšetřuje policie.

Při ponoru v Hranické propasti zahynul špičkový jeskynní potápěč a záchranář Jan Enčev, kterému přátelé přezdívali Enčí. Tragédie se stala ve středu 5. srpna během několikadenní akce. Potápěči tam mimo jiné testovali nový maďarský podvodní robot určený k průzkumu hlubokých částí propasti. Enčev chtěl fotografovat a natáčet části stromů, které skončily na dně Severozápadního kanálu. Zároveň chtěl dokumentovat práci testovaného robota.

Rozsáhlé pátrání

Ještě před sestupem se potkal s trojicí dalších potápěčů, kteří se vraceli z průzkumu. U dekompresního žebříku si odložil láhev s dekompresní směsí a kolegům naznačil, že je všechno v pořádku. „Honza nebyl součástí této skupiny a při svém sestupu ji pouze míjel,“ informovala Česká speleologická společnost na sociálních sítích.

Honza se nevrátil v plánovaném čase. Do akce proto okamžitě vyrazil jistící potápěč a začal prohledávat místa, kde se měl pohybovat. Po zkušeném potápěči nebylo ani stopy. Rozjelo se rozsáhlé pátrání. Pomáhali další potápěči, hasiči, policisté i ostatní složky integrovaného záchranného systému. Prohledávaly se další části propasti, ale ani po několika hodinách nepřišla žádná pozitivní zpráva.

Speciální robot

„Následně byl na místo povolán speciální policejní potápěčský tým vybavený podvodním robotem,“ popisují dramatickou záchranu speleologové. Právě jeho kamery a technika přinesly smutnou odpověď. Robot objevil Honzovo tělo v hloubce 186 metrů.

Pomocí hydraulické ruky se podařilo tělo zachytit a vytáhnout výš. Odtud ho na hladinu dopravili policejní potápěči. Při kontrole jeho výstroje navíc zjistili něco, co může být pro vyšetřování důležité. V obou lahvích měl stále dostatek dýchací směsi. Co přesně se během osudného ponoru odehrálo, zatím zůstává záhadou. Případ vyšetřuje policie. Rodina a přátelé se s Janem naposledy rozloučí v pátek 14. srpna.

Jan E. byl špičkový potápěč.
Jan E. byl špičkový potápěč.
Jan Enčev tragicky zahynul při ponoru v Hranické propasti.
Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.
Potápěč zemřel při průzkumu Hranické propasti.

Témata:
smrtjeskyněspeologovéprůzkumrobotČeská speleologická společnostpotápěčHranická propast
Andrea Vídeňská
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