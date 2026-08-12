Zloději v Hluboké ukradli sto živých bažantů: Útěk v dodávce!

Bažant. (Ilustrační foto)
Bažant. (Ilustrační foto)  (Autor: Blesk – Zbyněk Pecák, Ladislav Křivan a archiv, profi media.cz)
Autor: Martin Lisičan - 
12. srpna 2026
11:35

K neobvyklé krádeži došlo v bažantici v Hluboké nad Vltavou. Zloděj ptáky ukradl z voliér, s největší pravděpodobností je následně naložil do dodávky a zmizel. Policie po zloději pátrá. 

„Pravděpodobně v noci z neděle na pondělí, totiž neznámý pachatel či pachatelé překonali plot Bažantice Hluboká nad Vltavou, dostali se na pozemek a ukradli sto bažantů,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner na webu policie.

Pachatelé způsobili škodu za bezmála 30 tisíc korun. Policisté se s pomocí obrátili  směrem k veřejnosti. „Policisté na lince 158 přivítají jakékoliv informace k tomuto případu, někdo si mohl všimnout podezřelého vozidla nebo pohybu osob. Pachatelé také mohou bažanty nabízet k prodeji na sociálních sítích,“ dodal mluvčí. 

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Zdroj: MP Ostrava

Témata:
policiekrádežptáciHluboká nad VltavoubažantJihočeský kraj
Martin Lisičan
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