Zloději v Hluboké ukradli sto živých bažantů: Útěk v dodávce!
K neobvyklé krádeži došlo v bažantici v Hluboké nad Vltavou. Zloděj ptáky ukradl z voliér, s největší pravděpodobností je následně naložil do dodávky a zmizel. Policie po zloději pátrá.
„Pravděpodobně v noci z neděle na pondělí, totiž neznámý pachatel či pachatelé překonali plot Bažantice Hluboká nad Vltavou, dostali se na pozemek a ukradli sto bažantů,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner na webu policie.
Pachatelé způsobili škodu za bezmála 30 tisíc korun. Policisté se s pomocí obrátili směrem k veřejnosti. „Policisté na lince 158 přivítají jakékoliv informace k tomuto případu, někdo si mohl všimnout podezřelého vozidla nebo pohybu osob. Pachatelé také mohou bažanty nabízet k prodeji na sociálních sítích,“ dodal mluvčí.
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