Ženě, která v rukou držela zkrvavené mrtvé tělíčko pejska, přiběhly na pomoc dvě slečny a zavolaly policii.

Roky tudy podél řeky chodí lidé ze sídliště venčit své psy a nechat je proběhnout. Oblíbená trasa je to také pro maminky s dětmi. „Teď na ní začaly řádit čtyřkolky, které tam nemají co dělat. Nevím, na co policie čeká, až srazí dítě?,“ ptala se paní Eva. Na chování řidičů čtyřkolek si spolu s ní na sociálních sítích stěžují stovky lidí.

Řidič čtyřkolky srazil v parku v Karviné cyklistku: Doprovázelo ho dítě na motorce! Oba zmizeli

Cyklistku srazil a zranil v parku u lázní Darkov v Karviné řidič na čtyřkolce. Byl doprovázen dítětem na motorce. Oba ujeli.

K incidentu došlo 3. srpna kolem půl osmé večer. Policisté po řidiči černé či tmavé čtyřkolky, který měl na sobě tmavé oblečení, stále pátrají.

„Přijel po lesní cestě z Bašky, najel na lávku přes řeku Ostravici u restaurace U Splavu a pokračoval směrem na Staré Město,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. Zároveň prosí veřejnost, pokud by měla jakékoli informace k tomuto muži, aby je sdělila na linku 158, případně na nejbližší policejní služebně.

Důchodce zaútočil bodcem na tři bernardýny! Dostal podmínku

Důchodce Ivan Foltýn (75) z Ostravy dostal dvouletu podmínku za útok bodcem na tři bernardýny. Důvodem byly sousedské spory.

Kde smí čtyřkolka

Se čtyřkolkou lze jezdit jen po běžných silnicích, pokud má homologaci a SPZ. Dále po speciálních offroad tratích a motokrosových areálech nebo po soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. Zákon zakazuje čtyřkolky v lesích, na polních cestách, loukách a v chráněných přírodních oblastech.

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Recidivista surově napadl a oloupil muže na Žižkově: Hrozí mu 10 let!
Zdroj: Policie ČR

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Cesta kolem řeky a cyklostezky, kam chodí pejskaři z 500 metrů vzdáleného sídliště na procházky.
Cesta kolem řeky a cyklostezky, kam chodí pejskaři z 500 metrů vzdáleného sídliště na procházky.
Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová