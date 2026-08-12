Ženě, která v rukou držela zkrvavené mrtvé tělíčko pejska, přiběhly na pomoc dvě slečny a zavolaly policii.
Roky tudy podél řeky chodí lidé ze sídliště venčit své psy a nechat je proběhnout. Oblíbená trasa je to také pro maminky s dětmi. „Teď na ní začaly řádit čtyřkolky, které tam nemají co dělat. Nevím, na co policie čeká, až srazí dítě?,“ ptala se paní Eva. Na chování řidičů čtyřkolek si spolu s ní na sociálních sítích stěžují stovky lidí.
K incidentu došlo 3. srpna kolem půl osmé večer. Policisté po řidiči černé či tmavé čtyřkolky, který měl na sobě tmavé oblečení, stále pátrají.
„Přijel po lesní cestě z Bašky, najel na lávku přes řeku Ostravici u restaurace U Splavu a pokračoval směrem na Staré Město,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. Zároveň prosí veřejnost, pokud by měla jakékoli informace k tomuto muži, aby je sdělila na linku 158, případně na nejbližší policejní služebně.
Kde smí čtyřkolka
Se čtyřkolkou lze jezdit jen po běžných silnicích, pokud má homologaci a SPZ. Dále po speciálních offroad tratích a motokrosových areálech nebo po soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. Zákon zakazuje čtyřkolky v lesích, na polních cestách, loukách a v chráněných přírodních oblastech.
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