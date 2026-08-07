Student zabil prarodiče a střílel ve škole: Několik mrtvých včetně učitelů, další zranění

Střelba na škole v Thajsku
Střelba na škole v Thajsku
Střelba ve škole v Thajsku.
Střelba ve škole v Thajsku.
Střelba ve škole v Thajsku.
Aktualizováno -
7. srpna 2026
10:40
Autor: ČTK - 
7. srpna 2026
05:58

Osm mrtvých včetně útočníka si podle nových informací thajské policie vyžádala dnešní střelba v provincii Nontchaburí. Student místní školy pistolí nejprve zastřelil své dva prarodiče a pak se vydal do školy, kde zabil pět dalších osob, 23 zranil a nakonec spáchal sebevraždu.

Jeho motiv zatím není znám, informovaly tiskové agentury s odvoláním na thajskou policii a úřady. Pachateli bylo podle agentury AFP 14 nebo 15 let. Policie uvedla, že vypálil 26 střel a u sebe měl dalších 34 nábojů. Thajské úřady neuvedly, v jakém stavu jsou zranění.

Útok odsoudil thajský premiér Anutin Čánvirakun. „Je to strašná událost. K tomu nikdy nemělo dojít,“ řekl Čánvirakun novinářům v sídle vlády.

Ve škole bylo v roce 2025 zapsáno přibližně 3100 studentů. Nontchaburí leží severně od Bangkoku v jeho těsné blízkosti.

Thajsko patří podle AFP mezi státy s největším počtem držených zbraní v regionu. Podle odhadů je v zemi zhruba deset milionů střelných zbraní, což znamená, že na sedm obyvatel připadá jedna zbraň.

Letos v únoru ukradl mladík (17) zbraň policistovi a zahájil střelbu na střední škole v jižním Thajsku, přičemž krátce držel několik rukojmích. Při incidentu zahynul jeden člověk a další dva byli zraněni. V roce 2023 byl chlapec (14) obviněn ze střelby v jednom z velkých nákupních center v Bangkoku.

Střelba na škole v Thajsku
Střelba na škole v Thajsku
Střelba ve škole v Thajsku.
Střelba ve škole v Thajsku.
Střelba ve škole v Thajsku.

Témata:
školastřelbaThajsko
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Lila122 ( 9. srpna 2026 14:27 )

A to bude i u nás důsledek střídavé péče.

ginkognito ( 7. srpna 2026 09:03 )

Kdyby nebyl internet, tak se to nestalo....

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