Čech pirátem silnic v Chorvatsku: V audi jel 245 km/h! Dostal desetitisícovou pokutu
Český turista se ve středu v Chorvatsku dopustil opravdu šokujícího dopravního přestupku. V úseku dálnice, kde je maximální povolená rychlost 80 km/h, se proháněl více než dvě stě čtyřicítkou! Za pirátský kousek dostal tučnou pokutu a dočasný zákaz řízení.
Více než trojnásobného překročení povolené rychlosti se Čech dopustil na chorvatské dálnici A1. Podle měření policie se měl po úseku s povolenými 80 km/h prohánět rychlostí dosahující až 245 km/h!
Za svůj pirátský počin dostal podle portálu net.hr pokutu ve výši v přepočtu přesahující 48 tisíc korun. K tomu také zákaz řízení na tři měsíce. K incidentu došlo nedaleko města Gospić.
Podle webu kristijan-antic.blog měl řidič jet v autě Audi A6. Navíc se tímto kouskem zapsal do historie chorvatské dopravní policie. Na úseku totiž zlomil čtyři roky starý rychlostní „rekord“. Jeho předchozí držitel se po dálnici proháněl rychlostí „jen“ 232 km/h.
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