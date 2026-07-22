Plavčík popsal oživování Češky na pláži: Rána přes deštník, popálený hrudník a masáž srdce!
Na oblíbeném dovolenkovém ostrově udeřil tento týden při silné bouřce atmosférický výboj do Češky! Na chorvatském Krku ji oživoval manžel a plavčík. Po obnovení životních funkcí ji letecky transportovali do nemocnice. Svědci popsali první chvíle po výboji.
V pondělí 20. července v ranních hodinách udeřil na chorvatském ostrově Krk atmosférický výboj do Češky. Turistka navštívila místní pláž Baška s manželem, když přišla silná bouřka. Žena držela v ruce slunečník a čekala, až se muž vykoupe.
Mrknutím oka Češku zasáhl výboj. Na místo okamžitě přiběhl plavčík a společně s manželem začali ženu oživovat. „Projevovala slabé známky života, byla v bezvědomí a v jednu chvíli byly tyto známky pryč. Začal jsem s resuscitací. Její manžel dával umělé dýchání a já masíroval srdce,“ popsal plavčík Dubravko Marić pro chorvatský server 24sata.
„Myslela jsem, že je téměř nemožné, aby někoho zasáhl výboj. Byla jsem naprosto v šoku, když jsem se o tom dozvěděla. Naštěstí byl plavčík nablízku a pomohl, jak jen mohl,“ řekla svědkyně. Další návštěvníci pláže nemohli uvěřit, že výboj udeřil přímo do turistky.
„Nebyla to moje první, ani poslední záchrana. Není nás moc, kteří si pomáháme navzájem. Manžel zasažené paní byl ve velkém šoku. Byla to velmi stresující situace. Nikdy jsem neoživoval nikoho, koho zasáhl atmosférický výboj, ale navrátil jsem spoustu lidí k životu. Žena neměla viditelná zranění až na spálený hrudník,“ vylíčil plavčík.
Zraněnou Češku po obnovení životních funkcí transportoval vrtulník do nemocnice v Rijece, kde žena zůstává v kritickém stavu. Informaci pro Blesk potvrdil tiskový mluvčí Ministerstva zahraničí, Adam Čorgo. Atmosférický výboj po zásahu může způsobit vnitřní i vnější poranění, poškození nerovového systému nebo zranění nárazem.
Český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček pro Epicentrum pochválil rychlost chorvatských zdravotníků a dotyčného plavčíka. „Je určitě na místě poděkovat duchapřítomnosti chorvatského plavčíka, který se nacházel poblíž a který okamžitě začal poskytovat té ženě první pomoc. Podle mých informací v krátkém čase byla na místě chorvatská sanitka, záchranáři a dokonce přiletěl i vrtulník,“ uvedl. Konzulární jednatelství podle něj zůstává v kontaktu s rodinou zraněné i nemocnicí.
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