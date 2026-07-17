Apokalypsa v Norsku: Sto domů lehlo popelem

Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.
Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.
Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.
Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.
Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.
Aktualizováno -
17. července 2026
22:14
Autor: ČTK - 
17. července 2026
21:55

Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Více než 60 hasičů se v silném větru snaží dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované.

Záchranná služba a policie dostaly hlášení o požáru v 15:30. Hustý černý kouř od té doby zahalil oblast ležící asi 40 kilometrů západně od metropole Osla. Na hašení požáru, který zasáhl čtvrť řadových domů, se podílelo přes 60 hasičů. Jeden z nich utrpěl lehká zranění a skončil v nemocnici. Do akce byly nasazeny i vrtulníky, které na plameny shazovaly vodu.

„Máme problémy s dodávkami vody, protože hoří na několika místech. Civilní obrana už ale u několika malých jezer rozmisťuje hadice a čerpadla. Děláme, co je v našich silách,“ řekl vedoucí záchranných složek Frode Presthus.

Policie už evakuovala stovky lidí. Plameny se mezitím rozšířily i do okolního lesa. Zatím není známo, kde a jak požár vznikl.

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Požáry v Kanadě

Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.
Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.
Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.
Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.
Požár u Drammenu zničil přes 100 domů.

 

Témata:
požárhasičidomyNorskoDrammen
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Kdo ty požáry zakládá?

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