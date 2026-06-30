O požáru bytu se dozvěděli hasiči přibližně v šest ráno. „Na místo vyjely čtyři jednotky,“ napsali hasiči na sociální síti. Když na místo dorazily, z bytu již šlehaly plameny.

Vražedný požár na Břeclavsku: Uhořeli psi a slepice!

Při nočním požáru v Hruškách na Břeclavsku uhynulo několik psů a slepic.

Hasiči se statečně vrhli dovnitř a vynesli dva lidi. Ošetření potřeboval ještě jeden další. Bylo nezbytné vzbudit i obyvatele okolních bytů a rychle je vykázat z domu. Na ulici se tak ocitlo 12 lidí.

„Dva pacienty ve vážném stavu jsme po ošetření transportovali na urgentní příjmy do nemocnice. Muže letecky do FN Brno a ženu pozemní posádkou do břeclavské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Miliony lehly popelem: Shořela chata i dům, hasiči se v noci nezastavili

Jihomoravští hasiči se v noci na úterý zapotili, likvidovali požár chaty na Hodonínsku a domu na Břeclavsku. Škoda jde do milionů.

Hasiči mezitím bojovali s ohněm, a to až do sedmé hodiny ranní. „Příčinu požáru a vzniklou škodu nyní zjišťujeme,“ dodali hasiči.
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V úterý 30. června 2026 hořel byt v Břeclavi, obyvatelé zůstali uvnitř.
V úterý 30. června 2026 hořel byt v Břeclavi, obyvatelé zůstali uvnitř.
Autor: HZS Jihomoravského kraje