O požáru bytu se dozvěděli hasiči přibližně v šest ráno. „Na místo vyjely čtyři jednotky,“ napsali hasiči na sociální síti. Když na místo dorazily, z bytu již šlehaly plameny.
Hasiči se statečně vrhli dovnitř a vynesli dva lidi. Ošetření potřeboval ještě jeden další. Bylo nezbytné vzbudit i obyvatele okolních bytů a rychle je vykázat z domu. Na ulici se tak ocitlo 12 lidí.
„Dva pacienty ve vážném stavu jsme po ošetření transportovali na urgentní příjmy do nemocnice. Muže letecky do FN Brno a ženu pozemní posádkou do břeclavské nemocnice,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Hasiči mezitím bojovali s ohněm, a to až do sedmé hodiny ranní. „Příčinu požáru a vzniklou škodu nyní zjišťujeme,“ dodali hasiči.