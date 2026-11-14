„Chtěl jsem zjistit, jestli jde postavit centrum Brna tak, aby se dalo opravdu hrát. Využíval jsem k tomu program Blender (volně šiřitelný software pro tvorbu 3D počítačové grafiky - pozn. red.) a samozřejmě AI,“ prozradil programátor.
Hráči se budou ve hře pohybovat po svých, mohou řídit auta a dokonce i vrtulník. „Ve městě jezdí auta a tramvaje, střídá se den a noc, a když to člověk přežene, přijede policie“ vysvětlil Konečný.
Hrou chce vzdát poctu městu, ve kterém po přestěhování z Prahy žije. „Jsem zřejmě jediný Pražák, který se do Brna přestěhoval,“ dodal pobaveně.