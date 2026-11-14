„Chtěl jsem zjistit, jestli jde postavit centrum Brna tak, aby se dalo opravdu hrát. Využíval jsem k tomu program Blender (volně šiřitelný software pro tvorbu 3D počítačové grafiky - pozn. red.) a samozřejmě AI,“ prozradil programátor.

Hráči se budou ve hře pohybovat po svých, mohou řídit auta a dokonce i vrtulník. „Ve městě jezdí auta a tramvaje, střídá se den a noc, a když to člověk přežene, přijede policie“ vysvětlil Konečný.

V této místnosti se odehrává děj jry Přísně tajné.
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Svou hru přesto nebere jako komplexní. „K tomu by potřebovala příběh, mise a spoustu dalšího. Jsem na to ale sám… Zatím zvažuji, zda ji nabídnu za nějakou symbolickou částku, třeba 100 korun, nebo ji vypustím zcela zdarma,“ pokračoval.
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Štatl: Brno jinak - Programátor vytvořil akční hru o Brnu
Zdroj: David Konečný

Hrou chce vzdát poctu městu, ve kterém po přestěhování z Prahy žije. „Jsem zřejmě jediný Pražák, který se do Brna přestěhoval,“ dodal pobaveně.

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Konečný se programování věnuje i ve svém zaměstnání, a to na interních systémech firem. Do budoucna se chce věnovat vzdělávacím aplikacím pro univerzity a později i pro střední školy.
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Nová hra Štatl: Brno jinak připomíná legendární sérii GTA.
Nová hra Štatl: Brno jinak připomíná legendární sérii GTA.
Autor: David Konečný