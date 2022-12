Rak

Milí Raci, procházíte náročným citovým obdobím. Sice to nemáte v poslední době snadné a jste mentálně unavení, nicméně se nad to povzneste. Jestliže byste se nevzchopili, nadřízený by jednal. Počítejte s odebráním odměn a nepříjemným kázáním.