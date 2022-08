Brno nakročilo k maximálně možné energetické soběstačnosti. Moravská metropole se spolu s městskými Teplárnami a ČEZ dohodly na projektu 42 kilometrů dlouhého horkovodu, který povede z Jaderné elektrárny Dukovany do města.

Za rekordních 45 dní od podepsání společného záměru se všem zúčastněným podařilo navzájem si potvrdit všechny technické parametry díla. „Jde jednoznačně o nejvyšší prioritu města,“ řekla Blesk.cz primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Radnici rozhýbal i rusko-ukrajinský konflikt a raketově rostoucí ceny energií. „Už v září bychom měli znát úvodní ekonomické parametry horkovodu, které jsou klíčové k financování celé stavby,“ upřesnila primátorka.

Do Brna by měly horkovodem proudit dva miliony gigajoulů tepla ročně. Tím by se město stalo zcela nezávislým na dodávkách plynu.

Síkela: 16 tisíc na energie vyplatíme na dvakrát. „Bohatým budeme vytápět bazén,“ zuří ekonom

O stavbě Brno zároveň jedná s vládou a Evropskou investiční bankou. Probírají varianty financování stavby. „Důležité je, že máme podporu premiéra i vlády,“ zmínila Vaňková v Dukovanech. Bez účasti státu a jeho garancí by totiž těžko mohl horkovod „za vyšší jednotky miliard korun“ vzniknout.

Horkovod zakopou do polí

Horkovodní potrubí z Dukovan do Brna povede pod zemí mimo silnice a zastavěnou oblast. Oběh vody budou zajišťovat čerpací stanice na obou koncových bodech, ale také po trase.

S jednou z nich se počítá nad Oslavany. S napojením na brněnskou horkovodní soustavu se počítá v čerpací stanici v Bosonohách. U řeky Svratky, pod horou Holedná, se zavrtá potrubí do dvou tunelů.

Teplo poputuje až 6 hodin

Projektanti vypočítali, že teplo by z Dukovan do Brna dorazilo za pět až šest hodin. Díky předizolovanému potrubí klesne teplota vody během cesty jen o jeden stupeň Celsia.

Položení potrubí na trase by podle expertů nemělo být příliš technologicky náročné, „Potoky a říčky bude třeba překonat mostními konstrukcemi, ve vyvýšeném terénu na některých místech vzniknou tunely,“ zmínila primátorka Vaňková. Problémem ale může být výkup pozemků. Ke stavbě je totiž potřeba získat souhlas vlastníků 2 500 parcel.

Dukovany by z poloviny zateplily Brno

Teplo z Dukovan by v energetickém mixu tepláren pokrylo 50% potřebu tepla v Brně. „Pozitivní dopad bude i na snížení emisního zatížení, a to hlavně v městských částech, kde by se odstavily plynové kotelny a nahradily se výměníkovými stanicemi,“ tvrdí generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Brněnské teplárny včera zahájily jednání se starosty obcí, přes jejichž katastry horkovod povede. První rozhovory se uskutečnily v Oslavanech. „Definitivní rozhodnutí o trase vítám. Umožní nám to lépe plánovat rozvoj města. Na horkovod se rádi napojíme,“ řekl starosta Oslavan Vít Aldorf (ODS). „Důležité bude, aby nám všem pomohl stát,“ dodal.

Horkovod pomůže i dostavbě Dukovan

Zdrojem tepla při spuštění horkovodu by byla čtyři dukovanské bloky. „Celý záměr vnímáme i z pohledu budoucí výstavby nového zdroje, který by měl být budoucím potencionálním zdrojem tepla,“ uvedl generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský.

VIDEO: Ekonom Křeček o rostoucí inflaci a cenách za potraviny: Budeme platit stovku za chleba?

délka: 32:02.08 Video Video se připravuje ... Ekonom Křeček o rostoucí inflaci a cenách za potraviny: Budeme platit stovku za chleba? Markéta Volfová, Lukáš Červený