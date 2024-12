Hasiči se o požáru dozvěděli v pondělí krátce před půlnocí. „První jednotky byly na místě už za deset minut. Díky včasnému zásahu se podařilo zachránit přilehlý rodinný dům,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.



Psy nezachránili

Zatímco lidi se tak hasičům podařilo zachránit, u zvířat již neměli šanci. „Při neštěstí uhořelo několik psů a slepic. Kromě toho hořely historické motorky a traktor,“ upřesnil mluvčí hasičů.

Video Video se připravuje ... Při požáru v Hruškách na Břeclavsku uhořeli psi a slepice. HZS JMK

Tak trochu paradoxně téměř nehořelo to, kde by to člověk nejvíce čekal, palivové dříví. Shořelo jen z malé části. Hasiči dostali oheň pod kontrolu přibližně za 20 minut, úplnou likvidaci požáru ohlásili v úterý krátce po druhé hodině ranní.



Fotogalerie 8 fotografií Při nočním požáru v Hruškách na Břeclavsku uhynulo několik psů a slepic. Autor: HZS Jihomoravského kraje

dodal Mikoška.