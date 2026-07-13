Hrůza na Jadranu: Vrtule člunu rozsekaly turistce obě nohy

Modrá jeskyně u přístavu Luštica (Černá Hora)
Modrá jeskyně u přístavu Luštica (Černá Hora)  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Štěpánka Grofová - 
13. července 2026
15:08

Výlet k oblíbené Modré jeskyni v Černé Hoře skončil děsivou nehodou. Britská turistka utrpěla vážná zranění obou nohou poté, co ji ve vodě zasáhla vrtule motorového člunu. Skiper nastartoval motor ve chvíli, kdy se žena koupala poblíž zádi plavidla.

Podle černohorského serveru Vijesti přivezl člun na místo skupinu turistů. Když žena plavala poblíž zádi, skiper si všiml, že proud a vlny unášejí loď ke skalní stěně. Ve snaze zabránit nárazu nastartoval motor. V tu chvíli vrtule zasáhla obě nohy britské turistky a způsobila jí vážná zranění.

Ostatní lidé na palubě zraněnou ženu okamžitě vytáhli z vody. Člun následně zamířil k pobřeží, kde už čekali přivolaní záchranáři. Ti turistku převezli do nemocnice k dalšímu ošetření. Lékaři její zdravotní stav zatím nezveřejnili.

Zákaz měl podobným nehodám zabránit

Incident vzbudil pozornost také proto, že se odehrál krátce po zavedení nových pravidel pro plavbu v oblasti. Ministerstvo námořní dopravy zakázalo vplouvání motorových plavidel do Modré jeskyně právě kvůli riziku, že lodní vrtule zraní koupající se návštěvníky.

Přesto podle místních někteří provozovatelé turistických výletů zákaz dál porušují. Návštěvníkům stále nabízejí plavby motorovými čluny nejen k Modré jeskyni, ale i do dalších menších mořských jeskyní v okolí.

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Zdroj: X.com

Témata:
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Štěpánka Grofová
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