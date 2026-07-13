Šílenost na parkovišti v Mělníku: Řidička nabourala 6 aut! Dva zranění
Řidička v Mělníku najela hned do šesti zaparkovaných aut! Vozidlo se z technických důvodů stalo neovladatelným, a řidička tak nemohla nehodě zabránit. Po bouračce sama zavolala policii. Dva lidé se lehce zranili.
Před osmou hodinou ráno, v pondělí 13. července, v Mělníku řidička elektrického vozidla Škoda Enyaq vyjela ze silnice a nabourala rovnou do šesti zaparkovaných aut. Příčinou měla být technická závada na autě, při které nešlo zabrzdit, a tak řidička nehodě nemohla zabránit.
Okamžitě po incidentu sama zavolala policejní hlídku. „Dechová zkouška dopadla negativně a případ klasifikujeme jako dopravní nehodu s lehkým zraněním,“ uvedl pro Blesk mluvčí policie Pavel Truxa. Z místa jsou hlášena dvě lehká poranění. Jedno utrpěla řidička a druhé osoba sedící v zaparkovaném autě. „Na místě byli i hasiči z důvodu úniku provozní kapaliny,“ dodal Truxa.
Plno asistentů a nakonec to dopadne takhle.