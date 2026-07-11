Na Bahamách spadlo malé letadlo: Na palubě byla známá kapela! 10 mrtvých
Na Bahamách se v pátek zřítil menší letoun typu Cessna 402. Zahynulo nejméně deset lidí, informovala dnes agentura DPA s odvoláním na místní úřady. Příčiny nehody jsou předmětem vyšetřování. Stanice CBS uvedla, že mezi pasažéry byli členové oblíbené hudební skupiny.
Policie potvrdila smrt pilota a dalších nejméně devíti lidí na palubě. Jejich státní příslušnost ani příčiny nehody úřady nezveřejnily. Podle úřadů havárii přežila jedna osoba, následně však podlehla zraněním.
Stanice CBS News s odkazem na letový seznam, který se jí podařilo získat, cestovali letadlem členové místní oblíbené hudební skupiny Da Pond Band.
Neštěstí se odehrálo v severní části Androsu, největšího ostrovního souostroví Baham. Letoun Cessna 402 místní letecké společnosti Flamingo Air byl na cestě z mezinárodního letiště v hlavním městě Nassau na letiště San Andros.
"Podle dostupných informací se letadlo dostalo do potíží a krátce před přistáním se zřítilo do křovin," stojí v prohlášení úřadu pro vyšetřování leteckých nehod AAIA.
Letecká společnost oznámila, že spolupracuje s příslušnými úřady na objasnění okolností nehody. Ve stejný den podle bahamského ministerstva dopravy na jiném letadle téže společnosti vypukl požár. Podle médií letecká společnost dostala nařízeno dočasně přerušit provoz všech svých letadel.
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