Nečekaná nehoda na Královéhradecku: Kluzák se zřítil do živého plotu!
Královéhradečtí hasiči minulý pátek zasahovali u velmi kuriózní dopravní nehody. Do živého plotu domu ve Dvoře Králové nad Labem narazil lehký kluzák. Ten se na místo měl zřítit z poměrně malé výšky, nešlo tak o katastrofální nehodu.
Když se na požární stanici rozezněl poplach o dopravní nehodě, hasiči nejspíš nečekali letecké neštěstí. I na takové situace však musí být připraveni. Konkrétně šlo o havárii kluzáku. „Při přistávacím manévru došlo z dosud nezjištěných příčin k jeho pádu z malé výšky. Kluzák následně dopadl do živého plotu u rodinného domu,“ popsali průběh na facebooku.
Hasiči místo dopadu zajistili a provedli nezbytná bezpečností opatření. Pilotku letounu předali do péče záchranářů. Pokoušela se přistát na přilehlé pole.
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