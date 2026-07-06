Řidič u Staré Hutě usnul za volantem: S kamionem visel z mostu

Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Autor: Štěpánka Grofová - 
6. července 2026
10:25

Jen několik metrů dělilo řidiče kamionu od mnohem vážnější nehody. Na dálnici D4 u Staré Hutě usnul za volantem, vjel do uzavřeného staveniště a s nákladní soupravou zůstal nebezpečně viset na rozestavěném mostě. Přesto vyvázl bez zranění.

Jen malý kousek chyběl k tragédii. Na dálnici D4 u Staré Hutě na Příbramsku skončil v neděli odpoledne kamion na rozestavěném mostě, odkud část soupravy visela nad volným prostorem.

Video se připravuje ...
Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Zdroj: Aktu.cz

K nehodě došlo v místě, kde je doprava kvůli rekonstrukci svedena do jednoho jízdního pruhu. Místo správného směru ale nákladní vůz zamířil do uzavřené části stavby. Kamion se zastavil až na začátku nedokončeného mostu, přičemž návěs zůstal částečně viset nad volným prostorem.

Mikrospánek 

Podle prvotních zjištění policie řidiče za volantem s největší pravděpodobností přemohl mikrospánek. Měl veliké štěstí. „Vyvázl bez zranění,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Dálnici kvůli vyprošťování uzavřeli

Samotná nehoda provoz výrazněji neomezila, komplikace však přineslo následné vyprošťování několikatunové soupravy. Na místo musela dorazit těžká technika a dálnice byla během večera na několik hodin uzavřena v obou směrech.

Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.
Kamion visel z mostu po mikrospánku řidiče.

Témata:
nehodařidičkamionmostmikrospánekzúženíokres PříbramDálnice D4PříbramStará Huť
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Ztráta Šporclovy lásky po 21 letech: Je to moje chyba!
Ztráta Šporclovy lásky po 21 letech: Je to moje chyba!
Aha!
Konec vyhazování peněz za jídlo! Metoda 6–1 vám ušetří tisíce a zastaví plýtvání
Konec vyhazování peněz za jídlo! Metoda 6–1 vám ušetří tisíce a zastaví plýtvání
Dáma
Když mě bolí nožičky aneb Jak zatočit s dětskými výmluvami?
Když mě bolí nožičky aneb Jak zatočit s dětskými výmluvami?
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Nesnesitelné svědění a vyrážka. Svrabu se daří celoročně a jeho výskyt neklesá
Nesnesitelné svědění a vyrážka. Svrabu se daří celoročně a jeho výskyt neklesá
Moje zdraví
Strnad má na stole obchod za desítky miliard. Může mu otevřít dveře do slavné italské firmy
Strnad má na stole obchod za desítky miliard. Může mu otevřít dveře do slavné italské firmy
e15
Nápady Sportu na trenéra české repre: učni Red Bullu, dánští vizionáři i španělský „blázen“
Nápady Sportu na trenéra české repre: učni Red Bullu, dánští vizionáři i španělský „blázen“
iSport
Zvonění s Goebbelsem i sabotáže. Německo čelí rekordnímu tlaku z obou extrémních krajů politiky
Zvonění s Goebbelsem i sabotáže. Německo čelí rekordnímu tlaku z obou extrémních krajů politiky
Reflex
Tady se žraloků bát nemusíte. Mořská pláž Gulpiyuri leží uprostřed zelených luk
Tady se žraloků bát nemusíte. Mořská pláž Gulpiyuri leží uprostřed zelených luk
Lidé a země