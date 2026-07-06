Řidič u Staré Hutě usnul za volantem: S kamionem visel z mostu
Jen několik metrů dělilo řidiče kamionu od mnohem vážnější nehody. Na dálnici D4 u Staré Hutě usnul za volantem, vjel do uzavřeného staveniště a s nákladní soupravou zůstal nebezpečně viset na rozestavěném mostě. Přesto vyvázl bez zranění.
Jen malý kousek chyběl k tragédii. Na dálnici D4 u Staré Hutě na Příbramsku skončil v neděli odpoledne kamion na rozestavěném mostě, odkud část soupravy visela nad volným prostorem.
K nehodě došlo v místě, kde je doprava kvůli rekonstrukci svedena do jednoho jízdního pruhu. Místo správného směru ale nákladní vůz zamířil do uzavřené části stavby. Kamion se zastavil až na začátku nedokončeného mostu, přičemž návěs zůstal částečně viset nad volným prostorem.
Mikrospánek
Podle prvotních zjištění policie řidiče za volantem s největší pravděpodobností přemohl mikrospánek. Měl veliké štěstí. „Vyvázl bez zranění,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Dálnici kvůli vyprošťování uzavřeli
Samotná nehoda provoz výrazněji neomezila, komplikace však přineslo následné vyprošťování několikatunové soupravy. Na místo musela dorazit těžká technika a dálnice byla během večera na několik hodin uzavřena v obou směrech.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.