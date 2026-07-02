Šok v Thajsku: Hoch (11) vjel do skupiny mnichů, 9 mrtvých

Chlapec (11) vjel do skupiny mnichů, 8 mrtvých.
Chlapec (11) vjel do skupiny mnichů, 8 mrtvých.
11letý chlapec srazil autem v Thajsku mnichy
11letý chlapec srazil autem v Thajsku mnichy
11letý chlapec srazil autem v Thajsku mnichy
Aktualizováno -
2. července 2026
16:05
Autor: ČTK - 
2. července 2026
11:24

Na severovýchodě Thajska zemřelo 2. července devět mnichů poté, co do nich najel vozidlem chlapec (11). Dalších 13 mnichů utrpělo zranění, z toho tři jsou v kritickém stavu. Informovaly o tom agentury AP a AFP s odkazem na místní úřady. Původní bilance uváděla osm mrtvých a 14 zraněných, z toho čtyři kriticky. Mniši se účastnili poutní cesty. Příčina nehody se nadále vyšetřuje.

Poutě o délce 260 kilometrů z provincie Mukdachan, která leží zhruba 600 kilometrů severovýchodně od Bangkoku, do provincie Ubon Rátčchatchání se zúčastnilo celkem 35 buddhistických mnichů. Po nárazu vozidla pět z nich zemřelo na místě, další čtyři podlehli zraněním v nemocnici, informoval guvernér provincie Mukdachan.

Video se připravuje ...
V Thajsku 11letý chlapec zabil autem 8 mnichů.
Zdroj: Sociální sítě

„Viděl jsem kluka v autě, jak se k nám blíží,“ řekl záchranářům podle AFP jeden z mnichů. „Pak do nás najednou v plné rychlosti vrazil a srazil nás. Naštěstí jsem společně s dalším mnichem stihl včas uskočit,“ dodal.

Policie nezletilého řidiče zadržela. Vyslechnut bude, až dorazí státní úředníci pro ochranu dětí. Podle úřadů si chlapec vzal vozidlo bez dovolení svých rodičů. V Thajsku děti mladší 12 let nenesou trestní odpovědnost.

„Vozidlo odvezli k forenzní prohlídce, která má určit příčinu nehody,“ řekl novinářům zástupce místní policie. „Požádali jsme rodiče dítěte, aby se dostavili k výslechu, abychom mohli zjistit, kdo je za péči o dítě zodpovědný, a mohli tak pokračovat v právním procesu,“ dodal.

Skupina poutníků vyrazila na cestu zhruba půl hodiny před nehodou. Záznam z bezpečnostní kamery ukazuje mnichy, jak jdou v jednotném zástupu při kraji silnice těsně předtím, než do nich narazilo vozidlo.

Chlapec (11) vjel do skupiny mnichů, 8 mrtvých.
Chlapec (11) vjel do skupiny mnichů, 8 mrtvých.
11letý chlapec srazil autem v Thajsku mnichy
11letý chlapec srazil autem v Thajsku mnichy
11letý chlapec srazil autem v Thajsku mnichy

Témata:
nehodadítěmnišismrtchlapecmnichThajsko
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Radost u Batulkové: Nový člen rodiny!
Radost u Batulkové: Nový člen rodiny!
Aha!
Dnešní životní styl nás pomalu ubíjí: Proč jsme všichni tak unavení a co s tím?
Dnešní životní styl nás pomalu ubíjí: Proč jsme všichni tak unavení a co s tím?
Dáma
Mateřské mléko je dar. Laktační poradkyně radí, jestli kojit při nemoci a jak se stravovat během kojení
Mateřské mléko je dar. Laktační poradkyně radí, jestli kojit při nemoci a jak se stravovat během kojení
Maminka
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Pět maminek zažilo proměnu a den pro sebe, podívejte se na výsledek
Ženy
Průjem v létě nezaviní jen salmonely. Jak se vyhnout střevní infekci?
Průjem v létě nezaviní jen salmonely. Jak se vyhnout střevní infekci?
Moje zdraví
Moneta cílí na movitější klienty. Přidává fondy pro kvalifikované investory
Moneta cílí na movitější klienty. Přidává fondy pro kvalifikované investory
e15
Táborsko odmítlo první ligu, na řadě je Artis. Dukla reaguje: Zvažujeme soudní cestu!
Táborsko odmítlo první ligu, na řadě je Artis. Dukla reaguje: Zvažujeme soudní cestu!
iSport
Raději jadernou zbraň než kapitulaci. Rusové pocítili válku na vlastní kůži a stojí před volbou
Raději jadernou zbraň než kapitulaci. Rusové pocítili válku na vlastní kůži a stojí před volbou
Reflex
Záhada majáku na ostrově Eilean Mòr: Tři jeho strážci zmizeli beze stopy
Záhada majáku na ostrově Eilean Mòr: Tři jeho strážci zmizeli beze stopy
Lidé a země