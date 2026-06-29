Přivázal psa k zábradlí a vypařil se: Zvířeti museli dát strážníci sedativa

Opuštěný pes byl agresivní.
Opuštěný pes byl agresivní.
Majitel nechal u psa vzkaz a granule.
Majitel nechal u psa vzkaz a granule.
Opuštěný pes byl agresivní.
Autor: Andrea Vídeňská - 
29. června 2026
15:50

Neznámý člověk uvázal v pátek v noci před útulkem ve Vápenné strouze dva a půl roku starého psa a beze slova odešel. Strážníci museli kvůli agresivnímu chování zvířete použít sedativa. Případem se nyní zabývají kvůli podezření z přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Příběh, který bolí, se odehrál v pátek v noci u útulku ve Vápenné strouze. Neznámý člověk tam uvázal asi dva a půl roku starého psa k zábradlí, nechal mu pytel granulí, deku, hračky i lístek se jménem, datem narození a původem a vypařil se.

Případ je o to smutnější, že majitel psa opustil právě ve chvíli, kdy Česko sužují tropy. Uvázaného čtyřnohého parťáka nechal napospas osudu ve spalujících vedrech a vystavil ho tak smrtelnému nebezpečí.

Stesk po páníčkovi

Opuštěný čtyřicetikilový kříženec briarda navíc tesknil po svém páníčkovi a přesun do útulku těžce snášel. Na místo proto musely vyjet dvě hlídky strážníků, které kvůli jeho agresivnímu chování přistoupily k drastickému řešení. „K utlumení jeho agresivity museli použít sedativa. Asi po půlhodině od jejich podání v kousku salámu obstaranému na benzince bylo možné asi čtyřicetikilového křížence briarda bezpečně přenést do karanténního kotce,“ informují strážníci na sociálních sítích.

Člověk, který psa u útulku zanechal a beze slova zmizel, je podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Strážníci nyní zjišťují, kdo za bezcitným činem stojí.

Opuštěný pes byl agresivní.
Opuštěný pes byl agresivní.
Majitel nechal u psa vzkaz a granule.
Majitel nechal u psa vzkaz a granule.
Opuštěný pes byl agresivní.

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Další opuštění mazlíčci: Tyhle dva psy našli přivázané u silnice.
Zdroj: tv Joj

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Témata:
útulekstrážnícigranuleopuštění psikříženecagresivní peskotecbriardzábradlíSedativumpes
Andrea Vídeňská
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Věra Dobešová ( 30. června 2026 10:28 )

Toto se nedělá! Takhle se zbavit pejska!
Možná majitel pejska hledal nového majitele, kontaktoval útulky a nikdo neměl zájem o pejska.
Možná majitel odešel do ústavu, možná zemřel.
Také mohl nastat horší scénář, kdy bestie bezcitná uváže psa do lesa, týrá,...

Mark Hemce ( 30. června 2026 09:32 )

Lidské sebecké hyeny nemají žádné meze!

HolkaMODROOKÁ ( 30. června 2026 00:09 )

To, už je hrůza, co se děje... Chudáci zvířata. 😔

bibijana ( 29. června 2026 16:25 )

To je něco strašného. Ubohá zvířata, jsou rukojmím zloduchů lidí. Ale co psa čeká dál? Zase bude trpět v klecích útulků. Všichni si pořízení psa velice moc rozmyslete. To je obrovská starost a finanční zátěž. Pro nějakou socku a lenocha pes rozhodně není. Ještě, že ho někdo uvázal aspoň u útulku, a ne někde na odlehlém místě, kde by ho nikdo nenašel.

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