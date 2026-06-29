Přivázal psa k zábradlí a vypařil se: Zvířeti museli dát strážníci sedativa
Neznámý člověk uvázal v pátek v noci před útulkem ve Vápenné strouze dva a půl roku starého psa a beze slova odešel. Strážníci museli kvůli agresivnímu chování zvířete použít sedativa. Případem se nyní zabývají kvůli podezření z přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Příběh, který bolí, se odehrál v pátek v noci u útulku ve Vápenné strouze. Neznámý člověk tam uvázal asi dva a půl roku starého psa k zábradlí, nechal mu pytel granulí, deku, hračky i lístek se jménem, datem narození a původem a vypařil se.
Případ je o to smutnější, že majitel psa opustil právě ve chvíli, kdy Česko sužují tropy. Uvázaného čtyřnohého parťáka nechal napospas osudu ve spalujících vedrech a vystavil ho tak smrtelnému nebezpečí.
Stesk po páníčkovi
Opuštěný čtyřicetikilový kříženec briarda navíc tesknil po svém páníčkovi a přesun do útulku těžce snášel. Na místo proto musely vyjet dvě hlídky strážníků, které kvůli jeho agresivnímu chování přistoupily k drastickému řešení. „K utlumení jeho agresivity museli použít sedativa. Asi po půlhodině od jejich podání v kousku salámu obstaranému na benzince bylo možné asi čtyřicetikilového křížence briarda bezpečně přenést do karanténního kotce,“ informují strážníci na sociálních sítích.
Člověk, který psa u útulku zanechal a beze slova zmizel, je podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Strážníci nyní zjišťují, kdo za bezcitným činem stojí.
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