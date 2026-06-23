Přivolaní hasiči nejprve s pomocí svědků sehnali prostěradlo a rozvinuli ho pod balkónem. Zároveň začali shánět majitele bílého bišonka. „Nikdo však neotevíral, a tak strážníci s ochotnými kolemjdoucími napnuli pod balkonem nejprve povlečení, a potom široký pléd, které donesli místní lidé,“ popsal dramatické chvíle mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Pejsek se nebezpečně vykláněl přes okraj, chvílemi došlapoval na hranu konstrukce domu jen částí přední tlapky. Naštěstí ho nakonec sundali hasiči z přistaveného žebříku.
Procpal se přes zástěnu na balkón
Hlídka strážníků poté zjistila, že k riskantní situaci zřejmě vedla shoda okolností. V bytě byly pravděpodobně otevřené balkonové dveře a průchodu bránily stažené, volně visící žaluzie.
Bezradný bišonek hazardoval na kraji balkónu: Záchrana přišla z hasičského žebříku Městská policie Brno
„Ze stolku stojícího v bytě u okna se psovi podařilo zastínění potrhat a polámat, a díky tomu se dostal na balkon. Nakonec podlezl i skleněnou zábranu,“ popsal psí hazard. Bišonek skončil v útulku, kde si ho druhý den vyzvedla majitelka. Strážníci jí totiž na dveřích nechali vzkaz.
Záchranné operace se ujala hasičská jednotka Brno-BVV, která už si připsala záchranu řady zvířat v nebezpečí. „Jednotka ze stanice Brno-BVV sundala pomocí nastavovacích žebříků psa, který uvázl na římse a hrozil jeho pád na chodník. Na místě jsme zasahovali čtvrt hodiny a celá akce se obešla bez zranění,“ shrnul zásah mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.