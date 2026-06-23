Přes varování skočili do moře: Tři nezletilí chlapci nepřežili
Obrovská tragédie zasáhla španělskou Tarragonu. Skupina šesti chlapců skočila do moře z kamenů navzdory žluté výstražné vlajce upozorňující na silné vlny. Tři se dostali na břeh sami, pro další tři museli vyrazit záchranáři. Žádný z nich však nakonec nepřežil.
Tři nezletilí chlapci ve věku 12 a 13 let přišli o život po neštěstí na pláži Arrabassada v pátek 19. června odpoledne v oblasti skal známé jako Cova del Gos. Podle španělských médií se šestice kamarádů rozhodla skočit do moře, přestože na pláži vlála žlutá vlajka upozorňující na nebezpečné vlny a proudy.
Třem chlapcům se podařilo dostat zpět na břeh vlastními silami a přivolat pomoc. Zbylí tři zůstali uvězněni v rozbouřeném moři. Do rozsáhlé záchranné akce se zapojili plavčíci, zdravotníci, hasiči, policisté i vrtulník námořní záchranné služby. Jedno dítě vytáhli z vody člunem, druhé museli plavčíci zachránit z divokých vln a třetí vyzvedl vrtulník.
Dvanáctiletý hoch zemřel přímo na místě navzdory dlouhé resuscitaci. Jeho třináctiletí kamarádi byli v kritickém stavu převezeni do nemocnice, kde jeden zemřel v sobotu a druhý o den později.
Tři dny smutku
Událost otřásla celou Tarragonou. Radnice vyhlásila třídenní státní smutek a na náměstí Plaça de la Font se uskutečnila minuta ticha za účasti rodin obětí, stovek obyvatel i katalánského premiéra Salvadora Illy. Místní fotbalový klub CD La Floresta zveřejnil dojemný příspěvek věnovaný jednomu z chlapců, jenž byl kapitánem týmu.
„Za všechny, kdo tvoří tento klub a naši velkou rodinu, se dnes chceme rozloučit s Mikaelem. Jeho věčný úsměv a radost nikdy nezapomeneme. Vždycky budeš v našich srdcích a v našem týmu,“ uvedli zástupci klubu.
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