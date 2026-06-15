Tragédie v Chorvatsku: Záchranáři našli v potopené lodi tělo čtvrtého Čecha
V neděli došlo nedaleko chorvatského Splitu k tragické srážce lodí, která stála život čtyři turisty. Přímo během nehody zemřeli tři Češi, potápěči v pondělí našli čtvrté tělo Čecha v kajutě potopené plachetnice. Ta se srazila s podstatně větším katamaránem. Proč k nehodě došlo je předmětem vyšetřování.
Potápěči plachetnici našli v zhruba padesátimetrové hloubce. „V kajutě plavidla jsme našli čtvrté tělo. Až se nám ho podaří vyprostit, začneme s odstraňováním vraku. Kvůli hloubce jsou všechny tyto úkony velmi náročné a nebezpečné,“ řekl portálu n1info.hr šéf splitského přístavu Željko Kuštera.
Co přesně k nehodě vedlo je momentálně předmětem vyšetřování. Podle Kuštery se v rámci šetření zkoumají navigační záznamy a probíhají výslechy svědků. „Za svou kariéru nepamatuji takovou tragédii,“ řekl deníku Jutarnij list.
Ke kolizi došlo v neděli krátce před polednem. Na palubě katamaránu bylo v době nehody 118 cestujících a sedm členů posádky. Plachetnice převážela osm osob. Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že se jednalo o české občany. Čtyři přeživší skončili v nemocnici s lehkými zraněními.
Na možnost tragédie v průlivu u Splitu upozorňovali odborníci kvůli tamnímu hustému provozu už roky, řekl Chorvatské veřejnoprávní stanici HRT námořní expert Jurica Gašpar k nehodě.
„Odborníci už léta upozorňují na nedostatek kontroly v klíčových námořních bodech a právě Splitska vrata jsou oblastí s nejvyšší koncentrací námořního provozu na Jadranu,“ řekl šéfredaktor portálu Morski.hr Gašpar ve zveřejněném rozhovoru s HRT. Další taková místa jsou podle něj přístav ve Splitu či průliv mezi ostrovem Hvar a souostrovím Pakleni otoci.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.