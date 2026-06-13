Zmizela za snem o modelingu, pak se objevila v Epsteinových spisech: Co se stalo Michele?
Němka Michele zmizela v roce 2015 bez jediné stopy. Po více než deseti letech se její jméno objevilo v nově zveřejněných spisech kolem sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina, kde figuruje v e-mailové komunikaci muže podezřelého z náboru mladých žen do jeho okruhu. Rodina nyní doufá, že nové informace pomohou objasnit její osud.
Michele bylo 22 let, když si v roce 2015 sbalila kufry a zmizela. Od té doby o ní její rodina neslyšela. Případ dlouhé roky stál na mrtvém bodě, protože neexistovaly žádné důkazy o trestném činu a policie neměla důvod zahájit rozsáhlejší vyšetřování. Zlom nastal až nyní díky společnému vyšetřování stanice ZDF, magazínu Der Spiegel a projektu Paper Trail Media. V dokumentech souvisejících s případem amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, které americké ministerstvo spravedlnosti postupně zveřejňuje od konce roku 2025, totiž novináři narazili na jméno pohřešované Němky.
Chtěla být modelkou
Podle rodičů snila Michele od dětství o kariéře modelky. Kvůli tomu se na čas přestěhovala do Dubaje, kde poznala muže jménem Daniel Siad. Ten se jí představil jako lovec talentů pro modelingovou agenturu.
Právě Daniel Siad, Švéd s alžírskými kořeny, se dlouhá léta pohyboval v Epsteinově okolí. Prezentoval se jako náborář modelek a ve spisech je jeho jméno zmíněno více než tisíckrát. Dokumenty obsahují e-maily, telefonní záznamy i zprávy, v nichž měl zvrhlému finančníkovi představovat mladé ženy.
E-mail o Michele
Jedna z nově zveřejněných zpráv pochází z března 2014. Siad v ní Epsteinovi píše o Němce a ptá se, zda jí nechce zajistit letenku. „Přemýšlel jsem, jestli nechceš poslat letenku Michele, té dívce z Německa, kterou jsi minul,“ stojí v e-mailu. V jiné zprávě ji označuje za člověka, kterého velmi dobře zná. „Zamiluješ si ji,“ slibuje.
Z komunikace není zřejmé, zda šlo skutečně o pohřešovanou Michele ani zda se s Epsteinem někdy setkala. Přesto jde o první konkrétní stopu, jež se po jejím zmizení objevila.
Strach a podezřelé telefonáty
Rodina si na Siada dobře pamatuje. Otec v dokumentu vzpomíná na telefonát krátce před dceřiným zmizením. „Slyšel jsem, jak na ni z dálky do telefonu křičí. Potom měla strach,“ uvedl. Michele měla podle rodiny naznačit, že Siad provozuje eskortní služby. Co přesně se za nimi skrývalo, ale rodičům nikdy neřekla.
Rodina ztrácí naději
Novináři se snažili zrekonstruovat její cesty, analyzovali uniklá data, oslovovali bývalé kontakty a využili i nástroje pro rozpoznávání obličejů. Ani po měsících pátrání se jim však nepodařilo najít jedinou ověřenou stopu vedoucí k ní po září 2015. Její matka Annett po letech bez jediné zprávy ztratila naději, že by dcera mohla být naživu. „Myslím si, že je mrtvá. Všechno ostatní by pro mě bylo překvapení,“ přiznala.
Přesto se situace změnila. Zatímco ještě na jaře policie uváděla, že další pátrání neplánuje, nyní má státní zastupitelství rozhodnout, zda na základě nových informací obnoví vyšetřování.
Daniel Siad se k případu nevyjádřil. Na dotazy novinářů nereagoval ani on, ani jeho právní zástupkyně. Ve Francii na něj mezitím podalo oznámení pět žen kvůli podezření ze znásilnění a obchodování s lidmi.
Kdo byl Jeffrey Epstein?
Epstein byl americký finančník, jenž si vybudoval kontakty mezi politiky, podnikateli i celebritami. V roce 2008 byl poprvé odsouzen za sexuální delikty vůči nezletilým dívkám. Vyšetřovatelé později odhalili rozsáhlou síť, prostřednictvím níž měl zneužívat ženy i děti a zajišťovat jejich převoz mezi svými rezidencemi včetně soukromého ostrova Little Saint James. V roce 2019 byl znovu zatčen kvůli obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání. Krátce poté zemřel ve vězení, podle oficiální verze spáchal sebevraždu.
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