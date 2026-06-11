Asistentka o expartnerce Epsteina: Proměnila ho v monstrum! Co řekla o Andrewovi?
Bývalá osobní asistentka Jeffreyho Epsteina Sarah Kellenová tvrdí, že jeho expartnerka Ghislaine Maxwellová měla zásadní vliv na vznik a fungování zločineckého prostředí a v Epsteinovi živila stvůru. Z její výpovědi mrazí.
Sarah Kellenová pracovala pro Epsteina jako asistentka a strávila po jeho boku více jak deset let. Její jméno se objevilo také mezi čtyřmi možnými spolupachateli v kontroverzní dohodě, kterou Epstein uzavřel v roce 2008 v případu sexuálního zneužívání nezletilých. Díky této dohodě si odpykal pouhých 13 měsíců ve věznici s mírným režimem, informuje deník Mirror.
Kellenová se ale proti těmto tvrzením tvrdě ohradila. Tvrdila, že ji do Epsteinova okolí naverbovala žena, kterou poznala v hotelu na Havaji. Odmítala také, že by byla jeho blízkou spolupracovnicí. Naopak říkala, že byla jednou z jeho obětí a že ji měl pravidelně sexuálně zneužívat.
Živila v něm monstrum
Sarah Kellenová uvedla, že právě Maxwellová hrála zásadní roli v tom, jakým člověkem se Epstein stal. „Vždycky jsem měla pocit, že ona hrála zásadní roli v tom, kým se Jeffrey stal. Měla jsem pocit, že ho vlastně proměnila v monstrum. Že to v něm přiživovala a plnila každé jeho přání,“ svěřila se se svými pocity. Kellenová ve své výpovědi popsala i podivný incident, kdy Maxwellová ležela nahá na posteli a ukazovala jí, „jak se má Jeffreyho dotýkat a co se mu líbí“.
Podle Kellenové byl Epstein natolik manipulativní a agresivní, že několikrát rozplakal i samotnou Maxwellovou, kterou považovala za jednu z nejtvrdších a nejchladnějších žen, jaké kdy poznala. Sama od ní prý musela snášet řadu ponižujících urážek a nadávek.
Narozeniny princezny Beatrice
Sarah Kellenová ve své výpovědi uvedla, že se během let strávených po boku Jeffreyho Epsteina setkala s řadou známých osobností, včetně prince Andrewa a jeho bývalé manželky Sarah Fergusonové. Tvrdí, že byla na večeři v Andrewově soukromém bytě v Buckinghamském paláci a zúčastnila se také oslavy 18. narozenin princezny Beatrice na hradě Windsor. Zároveň ale zdůraznila, že nikdy neviděla, že by se princ Andrew choval nevhodně.
Kellenová uvedla, že vyrůstala v rodině svědků Jehovových a už ve 13 letech se stala terčem manipulace ze strany o pět let staršího muže. Toho si později, v sedmnácti letech, vzala za manžela. Po rozvodu ve svých 21 letech se dostala do okruhu Jeffreyho Epsteina a začala pro něj pracovat jako osobní asistentka.
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