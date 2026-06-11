Pilot Boeingu létal 17 let bez dokladu! Dokumenty padělal?
Kanadský pilot skoro 17 let přepravoval cestující bez patřičného dokladu, který měl mít jako kapitán velkého dopravního letadla. Stanice NBC News to uvedla s odvoláním na policii v kanadské provincii Ontario. Komerční pilot, jenž po celou svou kariéru v letech 1998 až 2025 létal pro společnost Air Canada, se podle policie dopustil podvodu s průkazem, který potřeboval od roku 2009, kdy byl povýšen na kapitána.
Vyšetřování případu bylo označeno jako Projekt Ikaros podle postavy řecké mytologie Ikara, jenž spadl do moře poté, co se rozhodl zamířit příliš blízko ke Slunci. Policie tvrdí, že odhalila „záměrnou snahu obejít systémy určené k ochraně veřejnosti“.
Muž pilotoval letadla typu Boeing 767, 777 a 787 při více než 900 vnitrostátních a mezinárodních letech a přepravil desítky tisíc cestujících bez požadované licence, uvedly úřady s tím, že je třeba vyvodit odpovědnost.
„Naše vyšetřování nás přivedlo k přesvědčení, že to vše bylo provedeno bez příslušné licence, konkrétně bez licence dopravního pilota, která je podmínkou pro přepravu cestujících,“ uvedl zástupce policejního náčelníka Nick Milinovich. „Domníváme se, že obviněný zkreslil svou kvalifikaci jak před zaměstnavatelem, tak před regulačním orgánem,“ dodal Milinovich.
Vyšetřování začalo v lednu poté, co společnost Air Canada informovala příslušný odbor ministerstva dopravy o regulační prověrce, kterou provedla ohledně kapitána. Letecká společnost uvedla, že tak učinila dobrovolně.
Detektiv Chad Mitchell z oddělení pro boj proti podvodům uvedl, že spouštěčem byla událost z března 2025 na mezinárodním letišti Pearson, ke které došlo během rutinní kontroly pilotovy kvalifikace. V licenci, kterou dotyčný předložil, byly zjištěny nesrovnalosti, což vedlo k prověrce ze strany letecké společnosti a následně k trestnímu vyšetřování. To odhalilo, že pilot neměl licenci dopravního pilota po celou dobu, kdy působil jako kapitán u společnosti Air Canada. „Tato licence vyššího stupně je nezbytná k řízení typu letadla, které obžalovaný pilotoval v hodnosti kapitána,“ uvedl Mitchell.
Bývalý pilot byl zatčen 1. června a poprvé před soudem stane 29. června. Čelí obvinění v sedmi bodech, včetně podvodu a padělání dokumentů. Do podvodu podle úřadů zřejmě nebyl zapojen nikdo další; dotyčný pilot byl po incidentu odvolán ze služby a loni odešel do důchodu.
Air Canada v prohlášení uvedla, že incidentem nebyla ohrožena bezpečnost. Dodala, že všichni její piloti musí každých šest měsíců absolvovat povinné školení pro potvrzení své letecké způsobilosti a každoroční letové zkoušky s certifikovaným kontrolním pilotem.
„Po celou dobu působení u společnosti Air Canada byl plně kvalifikovaným pilotem, držitelem platného průkazu komerčního pilota, a úspěšně splnil či překročil požadavky opakovaného školení, čímž prokázal vysokou úroveň způsobilosti k bezpečnému řízení velkých letadel,“ sdělila rovněž společnost Air Canada.
No, měli na to přijít dřív. Teď už je to jedno 🤦🏻