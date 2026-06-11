Vystrašení rodiče se v pondělí ráno po zjištění, že jejich syn není doma, okamžitě obrátili na policii. „Záhy se zjistilo, že hoch se zajímá o přežití v přírodě a mohl by být někde v lese,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Policisté prověřovali nemocnice, prohledávali okolí bydliště a obrátili se s informací o pohřešovaném školákovi na obecní úřady v okolí. Zároveň připravili pátrací akci.

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V akci vrtulník, drony a pes

Do pátrání nasadili psovoda, drony i vrtulník. Pomohl jim i telefonát od svědka, který je nasměroval do okolí obce Medlovice.

Hlavní role u nedalekého lesa se ujal policejní psovod a především speciálně vycvičený vlčák Fox Tarnet. „V tomto případě pracoval pes takzvaně na volno, kdy je schopen prohledat velké území,“ upozornil mluvčí.

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Školák (13) zmizel z domu, nocoval pod širákem: Vypátral ho policejní pes (11.6.2026) Policie ČR

Pes zvládl svůj úkol za pouhých deset minut. Chlapci balícímu si na kraji lesa věci k přespání psovod vyčinil. „Víte, že po vás probíhá rozsáhlá pátrací akce včetně vrtulníku, psovodů a několika lidí? To nevíte?“ řekl policista. Jakou dohru mělo chlapcovo nocování doma, už policisté nesdělili.

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Školák (13) z Vyškovska se rozhodl bez vědomí rodičů pro nocleh v lese. Vypátral ho policejní pes.
Školák (13) z Vyškovska se rozhodl bez vědomí rodičů pro nocleh v lese. Vypátral ho policejní pes.
Autor: Policie ČR