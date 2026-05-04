Muž před časem půjčil svému známému peníze, aby mu pomohl překonat kritické období. Ten se mu ale odvděčil skutečně svérázným způsobem. Společně se dvěma komplici si přes internet za pár korun koupil kopie eurobankovek. Ty pak vložil do obálky a šel svůj dluh vyřešit.
Peníze pro filmaře
„Všechny bankovky měly shodné sériové číslo a neobsahovaly žádné ochranné prvky,“ upozornil mluvčí policie David Chaloupka.
I kdyby toto vše věřitel přehlédl, mohl si všimnout vytištěného upozornění, že se jedná výhradně o kopie určené pro filmové účely.
Muž ovšem peníze nepřepočítával, ani nekontroloval. Zarazil ho až zkoumavý pohled směnárníka. Podvedený se poté okamžitě obrátil na policii.
„Kriminalisté trojici mužů zadrželi. Vzhledem k tomu, že bankovky předali jako pravé, jsou stíhání pro trestný čin podvodu a padělání a pozměňování peněz,“ vysvětlil mluvčí policie.
