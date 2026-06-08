Ráj Čechů v ohrožení: Teror na Krétě?!
Nechybělo moc a turistický ráj Kréta mohl být centrem teroristického útoku. Policie tam zatkla muže napojeného na Hamás. Podle vyšetřovatelů měl nejspíše v plánu zaútočit na izraelskou výletní loď. Policie také zjišťuje, zda nešlo o rozsáhlejší plán, který mohl zasáhnout i další místa v Evropě.
Dovolenkový ráj Kréta se ocitl v přímém ohrožení. Řecká policie zde zadržela nebezpečného muže (37), který je podle vyšetřovatelů napojený na palestinskou organizaci Hamás a měl plánovat teroristický útok. Ostrov, kam každoročně míří statisíce turistů z celé Evropy, se na okamžik proměnil v místo s vysokým bezpečnostním rizikem.
Výletní loď v ohrožení?
Podle policie měl být muž vycvičen přímo v řadách Hamásu a na evropské půdě měl chladnokrevně připravovat teroristické útoky. Zásah přišel v oblasti Agios Nikolaos, kde se až do svého zatčení pohyboval a dříve tam pracoval v hotelu, aniž by na sebe výrazně upozornil, informuje deník Bild.
Vyšetřovatelé teď zjišťují, jestli neměl v plánu zaútočit na izraelskou výletní loď, která měla brzy připlout ke Krétě. Policie se zároveň domnívá, že mohlo jít o předem připravený plán, který se ale nestihl dokončit.
Výcvik v Indonésii
Během razií v Athénách a na Krétě policie zabavila mobilní telefony, notebooky, datové nosiče, bankovní karty a také podezřelé laboratorní vybavení. V jednom bytě v Aténách byly nalezeny chemikálie, váhy a zařízení, které mohlo sloužit k výrobě výbušnin.
Podle řeckých médií se muž při výslechu přiznal k členství v Hamásu a tvrdil, že byl v minulosti vycvičen v Indonésii. Policie nyní zjišťuje, zda jednal sám, nebo měl komplice, a zda plánovaný útok neměl zasáhnout i jinou evropskou zemi. Vyšetřování pokračuje a podezřelý čeká na další rozhodnutí soudu.
Na Krétě jsem byla zhruba před deseti lety a byl tam klid a bylo to tam báječné.