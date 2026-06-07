Slovenská vražedkyně v bikinách Mária si užívá ve Španělsku svobodu: Místní ji odsuzují

Slovenskou vražedkyni Kukučovou pustili z basy už po 8 letech: Bez výčitek chytá bronz!
Slovenskou vražedkyni Kukučovou pustili z basy už po 8 letech: Bez výčitek chytá bronz!
Vražedkyně Mária Kukučová
Vražedkyně Mária Kukučová
Zavraždený Andrew Bush
Autor: Nicole Kučerová - 
7. června 2026
12:25

Vražedkyně v bikinách, Mária Kukučová, si užívá slunce a svobodu ve španělském letovisku. Po vraždě britského klenotníka si odpykala polovinu trestu odnětí svobody. Dnes pracuje v kavárně a věnuje se fitness. Rodina zesnulého milionáře se s propuštěním nemůže smířit a místní blondýnku odsuzují.

Blondýnka Mária Kukučová (36) dostala od španělského soudu za zastřelení partnera a britského podnikatele, Andrewa Bushe (†48), trest odnětí svobody na 13 let a devět měsíců. Verdikt padl v květnu 2016. Díky vzornému chování se podmínečně v půlce trestu dostala na svobodu. Žije v autonomním společenství Andalusie spadající pod Španělsko.

Přestože stále musí nosit elektronický náramek v rámci výkonu domácího vězení a pravidelně se hlásit na úřady, žije si vcelku spokojeně. Pracuje v místní kavárně a věnuje se fitness. „Mária cvičí prakticky každý den. Velmi si dává záležet na postavě a sport se stal její velkou vášní. Vím, že se věnuje i tréninkům a radí ženám v oblasti cvičení a zdravého životního stylu,“ prozradila pro deník Nový Čas rodinná kamarádka.

„Snaží se žít pokojně a nenápadně, ale minulost ji dobíhá. Lidi vědí, kdo je a ten příběh se s ní potáhne navždy,“ dodala kamarádka. Místní se od ní distancují a o minulosti neradi mluví. Rodina zavražděného klenotníka Márii nejspíš nikdy neodpustí. „Pro nás ten příběh neskončil. Andrew už se nevrátí, zatímco ona dostala druhou šanci,“ vysvětlili pozůstalí. Podle nich vražedkyně svého činu nelituje.

Přestože Mária měla údajně ve vězení fyzickou potyčku s další ženou odsouzenou za vraždu, byla vzornou vězenkyní. Ostatní ženy učila angličtinu a využívala služby poskytované věznicí. „Zasloužila si šanci. Opravdu se snažila, aby ji co nejdříve pustili na svobodu. A i když má náramek, je šťastná a venku. Rodina ji mimořádně podporuje a pravidelně ji navštěvuje,“ svěřila se kamarádka.

Video  Dominik Feri rozhodnutí soudu o podmínečném propuštění nekomentoval.  - ČTK/Blesk
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Slovenskou vražedkyni Kukučovou pustili z basy už po 8 letech: Bez výčitek chytá bronz!
Slovenskou vražedkyni Kukučovou pustili z basy už po 8 letech: Bez výčitek chytá bronz!
Vražedkyně Mária Kukučová
Vražedkyně Mária Kukučová
Zavraždený Andrew Bush

Témata:
vězenívraždarodinamilionářSvobodavražedkyněMária Kukučováandrew bushpodmínečné propuštěníŠpanělskonáramekAndalusievěznice
Nicole Kučerová
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doktormediciny ( 7. června 2026 13:01 )

To je pozoruhodne. Jeste by nam nekdo mohl sdelit proc vrazdila...

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