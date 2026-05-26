Varování potravinářské inspekce: Salmonela v mase z Billy!

Salmonela v mase z Billy
Salmonela v mase z Billy
Salmonela v mase z Billy
Salmonela v mase z Billy
Bakterie Salmonella
Autor: ČTK - 
26. května 2026
17:48

V kuřecích řízcích z obchodního řetězce Billa našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) bakterie, které způsobují onemocnění salmonelózu. Jedná se o chlazené maso pocházející z chovu v Rumunsku. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Maso už v obchodech není, ale lidé ho mohou mít zmražené doma.

Bakterie salmonely našli kontroloři v kuřecích řízcích od společnosti Avicarvil Fresh s datem použitelnosti do 9. dubna. Vzorek inspekce odebrala ve středočeských Jinočanech, s prodejcem zahájí správní řízení o uložení pokuty. Informaci o zjištění nevyhovující potraviny SZPI vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF), aby mohlo dojít k došetření v zemi původu.

Pokud lidé mají závadné maso doma, neměli by ho jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž nemá na kontaminaci prakticky vliv. Bakterie by podle informací na webu Státní veterinární správy měla ničit teplota 60 stupňů Celsia a vyšší.

V únoru informovala SZPI o kontaminaci kuřecího masa z Ukrajiny, které se prodávalo v Tescu. Loni v listopadu to bylo různé drůbeží maso z Maďarska odebrané ve více řetězcích.

Video  Léto a grilování: Jak se ubránit infekcím ze špatně připraveného jídla?  - Videoredakce ženských webů
Video se připravuje ...
Salmonela v mase z Billy
Salmonela v mase z Billy
Salmonela v mase z Billy
Salmonela v mase z Billy
Bakterie Salmonella

Témata:
billamasoJinočanyUkrajinaMaďarskoStátní veterinární správa České republikysalmonelózaSystém rychlého varování pro potraviny a krmivařízekStátní zemědělská a potravinářská inspekce
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...

Zastavené testování žáků: Bude po zásahu ministra pokračovat? Deváťáci otázky raději ignorovali Kontroverzní testování žáků 5. A 9. tříd základních škol vyvolalo obrovské emoce. Zasáhnout musel ministr školství Robert Plaga. Jak je možné, že nevěděl, jaké dotazníky česká školní inspekce dětem předkládá? Proč o obsahu otázek nebyli informováni rodiče? Kde je hranice soukromí dětí? A měly by padat hlavy? Nejen o tom v Epicentru mluvil prezident Asociace ředitelů základních škol ČR Luboš Zajíc.

Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Drsná výpověď Saudkovy dcery: Skončila jsem v ústavní péči!
Drsná výpověď Saudkovy dcery: Skončila jsem v ústavní péči!
Aha!
Vstáváte ráno jako zlámaní? Fyzioterapeutka varuje před chybou, kterou ztuhlé tělo úplně dorazíte
Vstáváte ráno jako zlámaní? Fyzioterapeutka varuje před chybou, kterou ztuhlé tělo úplně dorazíte
Dáma
Baby boom v českém šoubyznysu: Zpěvák Mirai Navrátil je tátou! Porod provázelo drama
Baby boom v českém šoubyznysu: Zpěvák Mirai Navrátil je tátou! Porod provázelo drama
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
VZP rozjíždí „Prevenci na předpis“. Na zdravější životní styl přispěje 8 000 korun. Kdo má nárok?
VZP rozjíždí „Prevenci na předpis“. Na zdravější životní styl přispěje 8 000 korun. Kdo má nárok?
e15
Pavouk play off MS v hokeji 2026: Zbývají TŘI varianty pro Česko. Bude zámořské čtvrtfinále
Pavouk play off MS v hokeji 2026: Zbývají TŘI varianty pro Česko. Bude zámořské čtvrtfinále
iSport
Kolář o Macinkovi: Takového ministra nepamatuju, jeho pubertální aktivity ohrožují bezpečnost země
Kolář o Macinkovi: Takového ministra nepamatuju, jeho pubertální aktivity ohrožují bezpečnost země
Reflex
KVÍZ: Poznáte známé středomořské ostrovy podle nápovědy? Otestujte se
KVÍZ: Poznáte známé středomořské ostrovy podle nápovědy? Otestujte se
Lidé a země