Varování potravinářské inspekce: Salmonela v mase z Billy!
V kuřecích řízcích z obchodního řetězce Billa našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) bakterie, které způsobují onemocnění salmonelózu. Jedná se o chlazené maso pocházející z chovu v Rumunsku. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Maso už v obchodech není, ale lidé ho mohou mít zmražené doma.
Bakterie salmonely našli kontroloři v kuřecích řízcích od společnosti Avicarvil Fresh s datem použitelnosti do 9. dubna. Vzorek inspekce odebrala ve středočeských Jinočanech, s prodejcem zahájí správní řízení o uložení pokuty. Informaci o zjištění nevyhovující potraviny SZPI vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF), aby mohlo dojít k došetření v zemi původu.
Pokud lidé mají závadné maso doma, neměli by ho jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž nemá na kontaminaci prakticky vliv. Bakterie by podle informací na webu Státní veterinární správy měla ničit teplota 60 stupňů Celsia a vyšší.
V únoru informovala SZPI o kontaminaci kuřecího masa z Ukrajiny, které se prodávalo v Tescu. Loni v listopadu to bylo různé drůbeží maso z Maďarska odebrané ve více řetězcích.
