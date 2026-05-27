Smrt jedné z nejtěžších Češek: S transportem pomáhalo 5 hasičských jednotek

ilustrační foto  (Autor: ZZS Trans Hospital Plus)
Autor: Dagmar Čechová - 
27. května 2026
11:24

Nedělní výjezd policie k úmrtí ženy na Děčínsku se velmi rychle stal nečekanou výzvou. Policisté si k zesnulé museli přivolat hasiče, aby jim pomohli s transportem těla. Jednalo se totiž patrně o jednu z nejtěžších Češek.

Policisté v neděli odpoledne vyjížděli do Rumburka na Děčínsku, kde měli hlášené úmrtí ženy v bytě. „Policisté ani koroner na místě nezjistili cizí zavinění,“ řekla serveru TN.cz policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Nakonec si museli přivolat k asistenci i hasiče.

„Byli jsme Policií České republiky požádáni o technickou pomoc při manipulaci s osobou. U té byla nahlášena hmotnost asi 400 kilogramů,“ uvedla mluvčí Lucie Vyškrabková. Hmotnost zesnulé hasičům sdělili pouze proto, aby bylo zajištěno potřebné množství hasičů. Nakonec na místo dorazilo pět jednotek - dvě profesionální a tři dobrovolné.

Podle TN.cz z bytu tělo vynášelo asi deset lidí. Hmotnost ženy serveru potvrdil i muž, který ji znal. 400 kilogramů by z ní mohlo činit národní rekordmanku, ale Česko si podobné záznamy nevede. Nejtěžší žena zapsaná v Guinessově knize rekordů je Američanka Rosalie Bradfordová s váhou 544 kg.

Ochotská vyhrála soud s Rosolem! Má to ale háček
Zapomeňte na nudnou kávu. Tohle je ideální rande po čtyřicítce podle znamení horoskopu!
Může těhotenství zvýšit riziko rakoviny prsu a chrání kojení před vznikem nádorů? Nejen na to odpoví lékařka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Zapomenuté miliony v zahraničí. Češi nevyužívají vratky daní, jde o tisíce eur
Fotbalové přestupy ONLINE: Dva odchody z Baníku, co Almási? Tijani míří pryč ze Slavie
Blázinec v Bruselu: Eurokomisaři si stěžují na slabý dojezd svých elektroaut, sami je ale lidem vnucují
Vedro ohrožuje také zvířata ve městech. Pomůže i miska vody, apelují ochránci
