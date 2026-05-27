Smrt jedné z nejtěžších Češek: S transportem pomáhalo 5 hasičských jednotek
Nedělní výjezd policie k úmrtí ženy na Děčínsku se velmi rychle stal nečekanou výzvou. Policisté si k zesnulé museli přivolat hasiče, aby jim pomohli s transportem těla. Jednalo se totiž patrně o jednu z nejtěžších Češek.
Policisté v neděli odpoledne vyjížděli do Rumburka na Děčínsku, kde měli hlášené úmrtí ženy v bytě. „Policisté ani koroner na místě nezjistili cizí zavinění,“ řekla serveru TN.cz policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Nakonec si museli přivolat k asistenci i hasiče.
„Byli jsme Policií České republiky požádáni o technickou pomoc při manipulaci s osobou. U té byla nahlášena hmotnost asi 400 kilogramů,“ uvedla mluvčí Lucie Vyškrabková. Hmotnost zesnulé hasičům sdělili pouze proto, aby bylo zajištěno potřebné množství hasičů. Nakonec na místo dorazilo pět jednotek - dvě profesionální a tři dobrovolné.
Podle TN.cz z bytu tělo vynášelo asi deset lidí. Hmotnost ženy serveru potvrdil i muž, který ji znal. 400 kilogramů by z ní mohlo činit národní rekordmanku, ale Česko si podobné záznamy nevede. Nejtěžší žena zapsaná v Guinessově knize rekordů je Američanka Rosalie Bradfordová s váhou 544 kg.