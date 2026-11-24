Krvavé stopy, temná minulost a děsivá pověst. Koupili byste si dům, ve kterém se plánovaly chladnokrevné vraždy, nebo byt, kde usínali ti nejhorší zločinci naší historie? Realitní trh s nemovitostmi po vrazích a mafiánech žije vlastním životem a pravidla běžného prodeje tu často neplatí. Někdy jdou ceny kvůli děsivé auře strmě dolů, jindy se prodej táhne dlouhé roky. K mání byl vybydlený byt Petra Kramného, luxusní sídlo mafiána Františka Mrázka i zlověstný dům hrůzy manželů Stodolových. Podívejte se s námi, za kolik a komu se nakonec prodala místa, ze kterých dodnes mrazí.
Tady žili vrazi i bossové podsvětí! Z Mrázkova sídla zbyla jen suť, byt po Kramném šel za hubičku
1.Sídlo bosse Běly šlo za cenu pražského bytu
Antonín Běla platil v divokých devadesátkách za nekorunovaného krále podsvětí, dokud ho v roce 1996 nerozstříleli samopalem. Jeho jméno budilo respekt i strach a přesně taková byla i jeho vila v Úvalech u Prahy. Ta po dlouhá léta fungovala jako symbol mafiánského luxusu a síly, ale s jejím prodejem to hodně drhlo. Zájemce neodrazovala jen temná pověst zavražděného bosse, ale i kromě velikosti celého sídla i fakt, že zde bude potřeba pořádná rekonstrukce.
Zlom přišel až po neuvěřitelných 73 prohlídkách, kdy dům konečně našel svého kupce. Monstrózní nemovitost se nakonec v roce 2025 prodala hluboko pod původní odhadovanou cenou za rovných 10 milionů korun. Za částku, za kterou si dnes v Praze pořídíte běžný třípokojový byt, tak anonymní kupec získal obrovskou stavbu a s ní i kus temné české historie.
2.Z Mrázkovy nedobytné pevnosti zbyly jen trosky
František Mrázek, další z legendárních figur českého podsvětí, si nechal v Českém Brodě postavit doslova nedobytnou pevnost. Z řadového veksláka to dotáhl až na obávaného miliardáře a jeho rezidence z roku 2000 tomu plně odpovídala. Rozlehlý pozemek o velikosti 15 tisíc metrů čtverečních ukrýval interiéry o tisíci metrech, obří bazén, tenisový kurt i oddělený párty dům s vodopádem. Vše skončilo v lednu 2006, kdy Mrázka zabila kulka nájemného vraha.
Vdova Ivana se obřího sídla snažila zbavit celé roky. Původně za něj rodina požadovala 100 milionů korun, ale trh ukázal neúprosnou realitu. Obří sídlo bylo pro běžné klienty naprosto nevyužitelné. Nakonec rezidence změnila majitele za 44,9 milionu korun - za cenu pozemku. Nový kupec - developerská společnost - o mafiánský luxus absolutně nestál. Do areálu od roku 2025 najížděla těžká technika a kdysi slavná vila šla nemilosrdně k zemi, aby udělala místo výstavbě obyčejných rodinných domů.
3.Krejčířova vila se žralokem šla do dražby za zlomek ceny
Kdo by neznal legendární útěk Radovana Krejčíře z roku 2005? Zločinec tehdy zmizel policii přímo pod rukama ze své honosné vily v Černošicích. Právě tento dům, jehož stavba spolkla astronomických 400 milionů korun, se stal symbolem absolutní arogance moci. Krejčíř si v něm nechal vybudovat tajné místnosti, squashový kurt a slavné obří akvárium, ve kterém opravdu choval živého žraloka a jedovaté mořské ryby.
Zatímco uprchlý miliardář skončil v jihoafrickém vězení, jeho luxusní dům dlouhé roky chátral. Opuštěný areál lákal zloděje, bezdomovce a dokonce vyhořel, což jeho hodnotu srazilo na úplné dno. Exekutoři vilu dlouho nedokázali udat. Prodala se až na několikátý pokus za pouhých 21 milionů korun. Nový majitel zdevastované sídlo zabezpečil, opravil zničenou střechu a vzápětí dům s vyčištěným interiérem poslal zpátky na trh za 54,9 milionu korun.
4.Kříže na fasádě a dům hrůzy za hubičku
Dana a Jaroslav Stodolovi mají na svědomí osm lidských životů. Během svého řádění si vybírali osamělé seniory, které bezcitně vraždili kvůli úsporám. Základnu pro své bestiální výpravy měli v nenápadném domku ve vísce Slavošov na Kutnohorsku. Zabili dokonce i své nejbližší sousedy a ve vesnici po jejich zatčení zavládla naprostá nechuť k místu, kde manželé krveprolití plánovali.
Dům hrůzy, na kterém se dokonce přes noc objevilo nasprejovaných osm červených křížů symbolizujících oběti, dlouho nikdo nechtěl. Původně byl k mání za 1,2 milionu korun, ale cena šla strmě dolů. Nakonec opuštěné stavení koupil mladý podnikatel z Prahy za pouhých 400 tisíc korun. Mezi místními se okamžitě začalo šeptat, že z prokletého místa plánuje udělat ubytovnu pro sociálně slabé. To se nepotvrdilo. Dům stále stojí ve své původní podobě a jeho obyvatelé se o něj i jeho okolí vzorně starají.
5.Tady bydleli vrazi Pacovští
Litvínovice u Českých Budějovic zažily v roce 2003 naprostý horor. Otec a syn Pacovští, Ladislav a John, tam tehdy bez milosti vyvraždili celou mužskou část jedné rodiny. Zabili manžela, syna i zetě ženy, která se přátelila s Pacovského exmanželkou. Soud je za brutální čin poslal za mříže na 25 a 11 let. Obyvatelé obce od té doby žili ve strachu a pohled na prázdný dům vrahů jim spánek neulehčoval.
Všichni si oddechli, když se domek Pacovských konečně objevil v nabídce realitky. Nemovitost s terasou a prostornou garáží byla k mání za 3 miliony a 150 tisíc korun. Chyběla v ní snad jen kuchyňská linka. Pro místní to byla obrovská úleva, protože případný prodej domu znamenal definitivní tečku za celou hrůzou a hlavně jistotu, že se vrazi do vesnice už nevrátí.
6.Prázdný byt po Kramném šel do světa
Petr Kramný dodnes z vězení tvrdí, že je nevinný, ale soudy měly jasno. Svou manželku Moniku a dcerku Klárku zavraždil během letní dovolené v Egyptě elektrickým proudem. Dlouhé měsíce plnil titulní stránky novin, jeho slzy před kamerou i tajné odposlechy sledoval se zatajeným dechem celý národ. Byt v Karviné, ve kterém rodina před osudnou dovolenou žila, tak zůstal prázdný a obestřený děsivou atmosférou.
Třípokojový byt se nakonec dostal do prodeje, ale už z něj nezbylo vůbec nic osobního. Všechno vybavení, rodinné fotografie i dětské hračky zmizely. Kompletně vybydlený a holý byt byl nabídnut za částku 450 tisíc korun. Kdo si ho nakonec koupil, získal sice velmi dostupné bydlení, ale také prostor navždy spojený s jedním z nejsledovanějších mordů naší historie.
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