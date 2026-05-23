Tragédie na přecpané střeše světa: Smrt na Everestu!

Na Mount Everestu v pátek zemřeli dva Indové.
Eva Perglerová na vrcholu Mount Everestu se svým osobním šerpou Dhanem (vlevo).
Autor: ČTK - 
23. května 2026
12:08

Na Mount Everestu v pátek zemřeli dva Indové. Podle agentury AFP onemocněli při sestupu, další podrobnosti ale nejsou známy. Odborníci dlouhodobě varují před nadměrným počtem horolezců na nejvyšší hoře světa, což zkracuje časové okno pro bezpečné zdolání vrcholu a následný sestup.

Nepálská strana hory zažívá období rekordního počtu výstupů. Od začátku letošní jarní horolezecké sezony v dubnu dosáhlo vrcholu Everestu přibližně 600 lidí, včetně průvodců. Za tu dobu zemřelo na Everestu již pět lidí.

Zkušený horský průvodce, šerpa Kami Rita, který začátkem tohoto měsíce zdolal Everest již po 32., dnes vyjádřil své znepokojení nad zážitky některých horolezců. Ukázal fotografie, které zachycují horolezce, jak čekají v řadě ve vysokých výškách, kde je nízká hladina kyslíku ve vzduchu. „Tentokrát mi expedice připadala trochu přeplněná,“ řekl Rita. „Vláda by to měla trochu regulovat. Měli by pouštět pouze zkušené horolezce a měl by existovat limit,“ dodal.

Nepál tento rok pro cizince vydal dohromady 492 povolení k výstupu. Mezi nimi byl také Brit Kenton Cool, který dnes vylepšil svůj rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest. Nejvyšší vrchol zdolal po dvacáté.

Ve čtvrtek dosáhl vrcholu nejvyšší hory světa neobvykle vysoký počet horolezců, stanulo na něm 275 lidí, oznámily nepálské úřady. Nepálští představitelé cestovního ruchu uvedli, že konečný počet bude znám po ověření výstupů, k čemuž jsou zapotřebí fotografie a prohlášení od expediční společnosti a průvodců horolezců. Guinnessova kniha rekordů uvádí, že nejvyšší počet výstupů na Everest v jediném dni činí 354 a stalo se tak v květnu 2019, dodává AFP.

Témata:
Mount EverestNepálGuinnessova kniha rekordůprůvodcehorolezecKenton Cool
