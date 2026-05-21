Policie evakuovala školu v Pardubicích: Kluk pobodal přítelkyni?!

Policisté zasahují na pardubické střední, kde po konfliktu jedna osoba utrpěla zranění
K útoku došlo v pardubické Poděbradské ulici. Policie ji kvůli vyšetřování uzavřela.
Aktualizováno -
21. května 2026
16:03
Autor: ČTK - 
21. května 2026
15:07

Při konfliktu mezi dvěma mladými lidmi v Poděbradské ulici v Pardubicích, kvůli kterému ve čtvrtek policie evakuovala Střední průmyslovou školu chemickou (SPŠCH), byl jeden člověk zraněn. Je v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Řekla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Událost se stala kolem 14:00 na ulici před školou. Útočníka policie během chvíle dopadla. Měl podle Janovské vztah ke škole, řekla bez upřesnění. Zástupce ředitelky školy Jiří Kraus nechtěl sdělit bližší informace, platí na ně embargo. Sdílní nebyli ani záchranáři a nemocnice.

„Vzhledem k tomu, že zadržený má vazby na SPŠCH, z preventivních důvodů jsme rozhodli o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy,“ uvedla policie.  Policie si vyhradila poskytování všech informací. „Po dohodě s policií nebudeme poskytovat žádné informace,“ uvedla mluvčí Pardubické nemocnice Kateřina Semrádová.

Policie celou oblast kolem školy uzavřela a odklání dopravu, nepouští ani chodce a cyklisty. Silnice je zavřená od odbočky na Staré Hradiště po kruhový objezd u obchodní zóny. Místo je obehnané páskami, kolem školy parkují policejní auta a sanitky.

Podle studentů by mělo jít o útok nožem. Podle informací serveru Aktuálně.cz byla oběť expřítelkyní útočníka. Oba jsou studenty školy.

Policie už v minulosti školu v Poděbradské ulici evakuovala. V roce 2022 devatenáctiletý student školy umístil nástražné zařízení do tlakového hrnce a dal ho do kontejneru, který byl u školy. Tašky s divným obsahem si všimli studenti. Následující den ve Vysokém Mýtě ubil sekerou náhodného člověka. Po spáchání činů se otrávil a pak v nemocnici zemřel. Podle policistů měl student problémy s prospěchem ve škole, psychické problémy, byl introvertní typ, do kolektivu příliš nezapadl.

