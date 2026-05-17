Vážná nehoda na D6: U převráceného auta zasahuje vrtulník
Na dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku došlo k vážné dopravní nehodě, při níž se osobní automobil převrátil na střechu a zranil se jeden člověk. Na místo okamžitě vyrazil vrtulník i složky integrovaného záchranného systému. Dálnice je v daném úseku uzavřena.
Na dálnici D6 u Bošova na Karlovarsku havaroval osobní automobil, převrátil se na střechu. Je to se zraněním, zasahuje vrtulník i hlídky integrovaného záchranného systému, řekl ČTK policejní mluvčí Jan Bílek. Dálnice je na 83. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřena. Objízdná trasa vede přes obec Valeč.
Nehoda byla nahlášená po 10:00 mezi exity 77 Lubenec a 83 Bošov.
