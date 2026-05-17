Expert o krádeži relikvie sv. Zdislavy: Lebka zůstane v betonu natrvalo?

Soud muže neposlal do vazby.
Zadržený podezřelý muž z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z Lemberka, míří 16. května 2026 k Okresnímu soudu v České Lípě.
Autor: Matouš Voldřich, ČTK - 
17. května 2026
05:00

Lebka sv. Zdislavy měla být již nenávratně ztracena na dně řeky, soud ale do vazby včera zloděje (35) relikvie neposlal. Stačil mu slib, že šílený čin už nebude opakovat. 

Žádost o vazbu podal státní zástupce ze všech tří důvodů, tedy kvůli opakování trestné činnosti, možnosti útěku i ovlivňování svědků. Okresní soud v České Lípě případ řešil neveřejně asi 2,5 hodiny, nakonec se ale spokojil s písemným slibem, že se muž dalšího řádění vyvaruje. Trval si na tom, že chtěl patronku pohřbít, vadilo mu hlavně, že byla hlava oddělena od těla. Po skončení odjel s advokátem.

„Můj klient lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela,“ řekl právník Vít Pavko s tím, že jde o věřícího a dosud nikdy netrestaného muže. Lebku Zdislavy ukradl v úterý, kdy využil chvíle, že byl vypnut alarm. Dvěma údery rozbil relikviář, s lebkou utekl a později ji zalil do betonu. Policie ho zadržela ve čtvrtek, již v pátek měl v plánu relikvii pohřbít na dně řeky.

Zůstane v betonu?!

Ačkoliv podle církve by se lebka sv. Zdislavy mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí již 30. května za pancéřové sklo, experti to vidí jinak. Použití chemie, která by ji mohla poškodit, vyloučili. Riskantní je prý i pomalé mechanické odstraňování pomocí speciálních brusek, vodního paprsku či laseru, které odborníci uvádějí jako jedinou možnost.

„Je to podobné, jako kdybyste vzali čerstvé pštrosí vejce, zalili ho do betonu a následně se ho pokoušeli neporušené vyndat ven,“ řekl webu Seznam Zprávy restaurátor Norbert Riegel a dodal: „Bude to nesmírně těžké a nabízí se i jedna kacířská myšlenka – zda by nebylo bezpečnější nechat svatou Zdislavu v tom betonu natrvalo.“

Víte, že...

Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin, českého národa a sester dominikánek. Svatořečena byla v roce 1995.

frantisek slopal ( 17. května 2026 05:41 )

cirkve tu řádí stovky let a nikdo se nad jejim zločineckým jednáním nepozastavi

