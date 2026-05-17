Expert o krádeži relikvie sv. Zdislavy: Lebka zůstane v betonu natrvalo?
Lebka sv. Zdislavy měla být již nenávratně ztracena na dně řeky, soud ale do vazby včera zloděje (35) relikvie neposlal. Stačil mu slib, že šílený čin už nebude opakovat.
Žádost o vazbu podal státní zástupce ze všech tří důvodů, tedy kvůli opakování trestné činnosti, možnosti útěku i ovlivňování svědků. Okresní soud v České Lípě případ řešil neveřejně asi 2,5 hodiny, nakonec se ale spokojil s písemným slibem, že se muž dalšího řádění vyvaruje. Trval si na tom, že chtěl patronku pohřbít, vadilo mu hlavně, že byla hlava oddělena od těla. Po skončení odjel s advokátem.
„Můj klient lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela,“ řekl právník Vít Pavko s tím, že jde o věřícího a dosud nikdy netrestaného muže. Lebku Zdislavy ukradl v úterý, kdy využil chvíle, že byl vypnut alarm. Dvěma údery rozbil relikviář, s lebkou utekl a později ji zalil do betonu. Policie ho zadržela ve čtvrtek, již v pátek měl v plánu relikvii pohřbít na dně řeky.
Zůstane v betonu?!
Ačkoliv podle církve by se lebka sv. Zdislavy mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí již 30. května za pancéřové sklo, experti to vidí jinak. Použití chemie, která by ji mohla poškodit, vyloučili. Riskantní je prý i pomalé mechanické odstraňování pomocí speciálních brusek, vodního paprsku či laseru, které odborníci uvádějí jako jedinou možnost.
„Je to podobné, jako kdybyste vzali čerstvé pštrosí vejce, zalili ho do betonu a následně se ho pokoušeli neporušené vyndat ven,“ řekl webu Seznam Zprávy restaurátor Norbert Riegel a dodal: „Bude to nesmírně těžké a nabízí se i jedna kacířská myšlenka – zda by nebylo bezpečnější nechat svatou Zdislavu v tom betonu natrvalo.“
Víte, že...
Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin, českého národa a sester dominikánek. Svatořečena byla v roce 1995.
cirkve tu řádí stovky let a nikdo se nad jejim zločineckým jednáním nepozastavi