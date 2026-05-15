Detaily ze zadržení zloděje lebky sv. Zdislavy: 7hodinový výslech a speciální metody!

  • Policie zveřejnila video z krádeže lebky svaté Zdislavy.
    Ilustrace svaté Zdislavy
    Zloděj odcizil lebku svaté Zdislavy.
    Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí
    Policie zveřejnila podrobnosti o náročných manévrech při zadržení muže (35) podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté museli kontrolovat výjezdy z města a pachatele zadrželi na poslední chvíli, než relikvie mohla být nenávratně ztracena. Výslech odhalil, jak pevně byl pachatel rozhodnutý dokončit svůj čin a dopřát ostatkům světice „klid“.

  • 1.Po činu změnil vzhled

    Kriminalistům pátrání výrazně zkomplikovalo to, že se muž krátce po krádeži převlékl a změnil svůj vzhled. Policie se zpočátku držela podoby zachycené na kamerových záznamech z baziliky, pachatel ale podle vyšetřovatelů velmi rychle udělal vše pro to, aby nebyl poznat.

  • 2.Kontroly na výjezdech

    Policisté rychle rozjeli rozsáhlé pátrání a kontrolovali i auta odjíždějící z Jablonného v Podještědí. Podle kriminalistů šlo o mimořádně náročnou operaci, do níž se zapojilo velké množství policistů a specialistů.

  • 3.Stopa vedla do Středočeského kraje

    Stopa nakonec vedla do Mladé Boleslavi, kde lupiče zadrželi ve čtvrtek 14. května. Následoval sedmihodinový výslech, během něhož se podezřelý ke krádeži přiznal. Vyšetřovatelé postupně ověřovali jeho výpovědi a mapovali postup, jak artefakt dostal z baziliky a co s ní plánoval.

  • 4.Pomohla psychologie

    Kriminalisté během výslechu použili speciální psychologické metody. Podle policie právě díky nim dokázali prolomit počáteční odpor zadrženého a získat podrobnosti o jeho motivu. Ukázalo se, že věřící muž nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla a chtěl jí „dopřát klid“. Modlil se, aby při krádeži nikoho nepotkal, a zároveň byl odhodlaný dokončit čin i v případě, že by někdo zasáhl.

  • 5.Lebku zalil do betonu

    Relikvii pachatel zalil do betonu v blíže nespecifikovaném předmětu. Experti přítomnost lebky ověřili pomocí speciální techniky a nedestruktivního průzkumu. Následně měl v plánu vhodit betonový blok s ostatky do řeky. Pokud by ho policie nezadržela včas, lebka mohla být nenávratně ztracena.

  • 6.Pokus o záchranu

    Předmět už převzali odborníci, již se pokusí lebku z betonu vyjmout. Je přitom velmi křehká a poškozená už z minulosti. Schránka, v níž byla lebka v bazilice vystavena, by měla nově dostat pancéřové sklo. Hotové má být ještě před poutí svaté Zdislavy na konci května.

  • 7.Budou zkoumat příčetnost

    Policie muže obvinila z krádeže, výtržnictví a poškozování cizí věci. Hrozí mu dva až osm let vězení. Kriminalisté zároveň přiberou znalce, kteří posoudí jeho duševní stav a příčetnost. Podle dosavadních informací nebyl v minulosti trestaný a jednal sám.

ford raptor ( 15. května 2026 17:11 )

Velmi Špatná práce + následné zajištění pachatele této krádeže i ostraha takto Historické + vzácné relikvie v ČR ! 👎 😨 😕

ford raptor ( 15. května 2026 17:05 )

👍 Z Krádeže této VZÁCNÉ Relikvie NESOUHLASÍM, ale MUSÍM DOPSAT, že s Tvým zcela ROZUMNÝM PŘÍSPĚVKEM na adresu ČESKÉ POLICIE a Justice - NAPROSTO !

Máš ode mě Ne jen jeden Bod čili 👍 ale rovnou 10x

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍

BOROCOMP ( 15. května 2026 16:56 )

Že Policie ČR vymlátila z věřícího kluka, že chtěl pohřbít vystavené lidské ostatky, tak to chválím, ale že ho strčili do vazby, když nemusel do vazby pedofil - otčím co znásilňoval malou holčičku, tak to je neúměrné, úměrné by byl dohled - buzerace tzv. probační služby a příslib řádného života a ministrování v one bazilice, kde by mu farář vysvětlil, že od jisté skutečnosti to nejsou lidské ostatky, ale movitý majetek farnosti a že prvorepublikové protestantské manýry dnes nebudou trpěny.. .

Babišova Inflace ( 15. května 2026 16:49 )

Speciální metoda výslechu?
To jako že to z něj vymlátili?
No, já se zloději také nemám slitování.

Zdeněk Sirový ( 15. května 2026 16:28 )

@Martin Ohrádka K smíchu nic, nemůžete totiž po někom, kdo »slopal« (a kdo ví co všechno vyslopal) chtít nějakou smysluplnou odpověď.👎

