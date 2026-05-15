Policie zveřejnila podrobnosti o náročných manévrech při zadržení muže (35) podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí. Kriminalisté museli kontrolovat výjezdy z města a pachatele zadrželi na poslední chvíli, než relikvie mohla být nenávratně ztracena. Výslech odhalil, jak pevně byl pachatel rozhodnutý dokončit svůj čin a dopřát ostatkům světice „klid“.
Detaily ze zadržení zloděje lebky sv. Zdislavy: 7hodinový výslech a speciální metody!
1.Po činu změnil vzhled
Kriminalistům pátrání výrazně zkomplikovalo to, že se muž krátce po krádeži převlékl a změnil svůj vzhled. Policie se zpočátku držela podoby zachycené na kamerových záznamech z baziliky, pachatel ale podle vyšetřovatelů velmi rychle udělal vše pro to, aby nebyl poznat.Video Video z krádeže lebky svaté ZdislavyVideo se připravuje ...
2.Kontroly na výjezdech
Policisté rychle rozjeli rozsáhlé pátrání a kontrolovali i auta odjíždějící z Jablonného v Podještědí. Podle kriminalistů šlo o mimořádně náročnou operaci, do níž se zapojilo velké množství policistů a specialistů.
3.Stopa vedla do Středočeského kraje
Stopa nakonec vedla do Mladé Boleslavi, kde lupiče zadrželi ve čtvrtek 14. května. Následoval sedmihodinový výslech, během něhož se podezřelý ke krádeži přiznal. Vyšetřovatelé postupně ověřovali jeho výpovědi a mapovali postup, jak artefakt dostal z baziliky a co s ní plánoval.
4.Pomohla psychologie
Kriminalisté během výslechu použili speciální psychologické metody. Podle policie právě díky nim dokázali prolomit počáteční odpor zadrženého a získat podrobnosti o jeho motivu. Ukázalo se, že věřící muž nesouhlasil s vystavením lebky odděleně od těla a chtěl jí „dopřát klid“. Modlil se, aby při krádeži nikoho nepotkal, a zároveň byl odhodlaný dokončit čin i v případě, že by někdo zasáhl.
5.Lebku zalil do betonu
Relikvii pachatel zalil do betonu v blíže nespecifikovaném předmětu. Experti přítomnost lebky ověřili pomocí speciální techniky a nedestruktivního průzkumu. Následně měl v plánu vhodit betonový blok s ostatky do řeky. Pokud by ho policie nezadržela včas, lebka mohla být nenávratně ztracena.
6.Pokus o záchranu
Předmět už převzali odborníci, již se pokusí lebku z betonu vyjmout. Je přitom velmi křehká a poškozená už z minulosti. Schránka, v níž byla lebka v bazilice vystavena, by měla nově dostat pancéřové sklo. Hotové má být ještě před poutí svaté Zdislavy na konci května.
7.Budou zkoumat příčetnost
Policie muže obvinila z krádeže, výtržnictví a poškozování cizí věci. Hrozí mu dva až osm let vězení. Kriminalisté zároveň přiberou znalce, kteří posoudí jeho duševní stav a příčetnost. Podle dosavadních informací nebyl v minulosti trestaný a jednal sám.
Velmi Špatná práce + následné zajištění pachatele této krádeže i ostraha takto Historické + vzácné relikvie v ČR ! 👎 😨 😕