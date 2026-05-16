Lesníka u Zlatých Hor zavalil strom: Dramatický boj o život

Záchranáři bojovali s časem i počasím.
Záchranáři bojovali s časem i počasím.
Záchranáři bojovali s časem i počasím.
Záchranáři bojovali s časem i počasím.
Ilustrační foto.
Autor: Andrea Vídeňská - 
16. května 2026
16:09

Štěstí v neštěstí měl ve čtvrtek lesní dělník ze Zlatých Hor na Jesenicku, kterého při kácení stromů smetl a zavalil mohutný kmen. V těžko přístupném terénu se rozběhl dramatický boj o život. Hasiči bojovali nejen s obtížným terénem, ale i se silným větrem.

Štěstí v neštěstí měl ve čtvrtek lesní dělník ze Zlatých Hor na Jesenicku. Toho při kácení stromů zavalil mohutný kmen. Zásah komplikoval velmi nepřístupný a svažitý terén, kam se výjezdová vozidla hasičů nemohla dostat. Situaci zhoršoval také silný vítr, který komplikoval nasazení vrtulníku letecké záchranné služby. Aby toho nebylo málo, hasiči museli nestabilní strom nejprve zajistit lany a zabránit tak dalšímu neštěstí. Podmínky pro záchranu dělníka byly opravdu extrémní.

„Muže následně záchranáři a hasiči zafixovali do vakuové matrace a transportní vany a ručně jej transportovali k sanitce, která ho přiblížila k vrtulníku,“ informují záchranné složky na svém facebooku. I přes všechny strasti měla celá dramatická událost šťastný konec a muže se podařilo zavčas předat lékařům.

Záchranáři bojovali s časem i počasím.
Záchranáři bojovali s časem i počasím.
Záchranáři bojovali s časem i počasím.
Záchranáři bojovali s časem i počasím.
Ilustrační foto.

Video  Záchrana houbaře, který u Bechyně na jihu Čech spadl v lese ze skály.  - ZZS Jihočeského kraje
Video se připravuje ...

Témata:
hasičizáchranačtyřkolkamatracepřírodní katastrofaFacebookstromTeréndělníkokres JeseníkZlaté HoryVichřice
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Sapíkova restaurace je k pronájmu! Šéfkuchařův syn šel s pravdou ven
Sapíkova restaurace je k pronájmu! Šéfkuchařův syn šel s pravdou ven
Aha!
Před kamarádkami jsem seděla jako opařená. Vyklopily mi, jaké intimnosti o mně můj muž vypráví
Před kamarádkami jsem seděla jako opařená. Vyklopily mi, jaké intimnosti o mně můj muž vypráví
Dáma.cz
Už si vaše batole zase cucá palec? Kdy je načase ho to odnaučit, a jaké triky doporučují odborníci
Už si vaše batole zase cucá palec? Kdy je načase ho to odnaučit, a jaké triky doporučují odborníci
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Moje zdraví
Jako teenager vozil hokejky do Německa. Dnes činorodý investor sází na revoluci pomocí gamingu
Jako teenager vozil hokejky do Německa. Dnes činorodý investor sází na revoluci pomocí gamingu
e15
Hrubec otevřeně o repre: Nepomohly mi hádky trenérů, Peking byl za trest. A vrátí se?
Hrubec otevřeně o repre: Nepomohly mi hádky trenérů, Peking byl za trest. A vrátí se?
iSport
Proč Babiš neovládá partnery ve vládě? Jdou mu na ruku a SPD chce „zrušit“ jeho střet zájmů
Proč Babiš neovládá partnery ve vládě? Jdou mu na ruku a SPD chce „zrušit“ jeho střet zájmů
Reflex
Big Sur: Klenot pobřeží, kde Kalifornie ukazuje svou nejdivočejší tvář
Big Sur: Klenot pobřeží, kde Kalifornie ukazuje svou nejdivočejší tvář
Lidé a země