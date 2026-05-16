Lesníka u Zlatých Hor zavalil strom: Dramatický boj o život
Štěstí v neštěstí měl ve čtvrtek lesní dělník ze Zlatých Hor na Jesenicku, kterého při kácení stromů smetl a zavalil mohutný kmen. V těžko přístupném terénu se rozběhl dramatický boj o život. Hasiči bojovali nejen s obtížným terénem, ale i se silným větrem.
Štěstí v neštěstí měl ve čtvrtek lesní dělník ze Zlatých Hor na Jesenicku. Toho při kácení stromů zavalil mohutný kmen. Zásah komplikoval velmi nepřístupný a svažitý terén, kam se výjezdová vozidla hasičů nemohla dostat. Situaci zhoršoval také silný vítr, který komplikoval nasazení vrtulníku letecké záchranné služby. Aby toho nebylo málo, hasiči museli nestabilní strom nejprve zajistit lany a zabránit tak dalšímu neštěstí. Podmínky pro záchranu dělníka byly opravdu extrémní.
„Muže následně záchranáři a hasiči zafixovali do vakuové matrace a transportní vany a ručně jej transportovali k sanitce, která ho přiblížila k vrtulníku,“ informují záchranné složky na svém facebooku. I přes všechny strasti měla celá dramatická událost šťastný konec a muže se podařilo zavčas předat lékařům.
