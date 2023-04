Brutální mučení a popravy mnoha lidí: Kruté čarodějnické procesy šokují dodnes

Použití španělské boty | Profimedia

Při čarodějnických procesech se často využívalo nejrůznějších mučicích metod a to i nad zákonný rámec. Proces probíhal tak, že osoba obviněná z čarodějnictví byla svlečena donaha a prohlédnuta - jakékoliv znaménko či podezřelá bradavice byly považovány za ďáblovo znamení - pokud žádné nemohli najít, obviněného zbavili vlasů i ochlupení a hledali i na intimních místech. V druhé fázi využívali nátlak v podobě předvádění mučících nástrojů.

Když se ani tak osoba nepřiznala, přistoupilo se k mučení. V Česku se využívaly palečnice, španělská bota a skřipec. A to v tomto pořadí. Mučení dovedli k dokonalosti ovšem inkvizitoři ve Švýcarsku, Anglii či Americe, kteří používali například železnou pannu, trpkou hrušku, čarodějnickou stolici, či rozmačkávání závažím. K propuštění obviněných docházelo jen zřídka, na našem území téměř vůbec ne. Navíc pokud by osoba, kterou mučili na skřipci, byla propuštěna, až do konce života by byla pravděpodobně invalidní.

V zahraničí také docházelo k různým zkouškám čarodějnictví. Například se obviněná přivázala k židli a byla vhozena do vody. Když přežila, někde se předpokládalo, že ji zachránil Bůh, a byla propuštěna. Jinde to znamenalo, že se ochránila kouzly a byla popravena. Když zemřela, byla nevinná a směl jí být vystrojen řádný pohřeb.