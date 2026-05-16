Soud rozhoduje o osudu zloděje lebky svaté Zdislavy: Půjde do vazby?

Podle pražského arcibiskupa stihne zloděje lebky sv. Zdislavy kletba
Pohled na boční oltář odkud byla odcizena lebka svaté Zdislavy, 13. května 2026
Zdislavina lebka v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Lebka svaté Zdislavy v bazilice svatého Vavřince
Aktualizováno -
16. května 2026
10:37
Autor: ČTK - 
16. května 2026
10:26

Krátce před desátou hodinou dorazil k okresnímu soudu v České Lípě muž podezřelý z šokující krádeže jedné z nejcennějších církevních relikvií v regionu, lebky svaté Zdislavy. Tu měl podle policie odcizit z baziliky v Jablonném v Podještědí a zalít do betonu. Soud nyní v neveřejném jednání rozhoduje o jeho dalším osudu

Policie dnes krátce před desátou hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie, lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Na místě to zjistil zpravodaj ČTK. Pětatřicetiletý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Soud dnes bude rozhodovat, jestli muže umístí do vazby. Jednání je neveřejné. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct.

Muže k soudu přivezlo osobní policejní auto se zatmavenými skly. Zajelo do dvora. Novináři neměli možnost podezřelého zahlédnout. Na případné informace o rozhodnutí soudu čekají novináři před budovou. Policie muže zadržela ve čtvrtek, za krádež mu hrozí až osm let vězení. Policie ho obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci.

Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Ředitel českolipské policie Petr Rajt v pátek odhadl, že výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Zároveň je přesvědčen, že se relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty podařilo zachránit na poslední chvíli.

Pětatřicetiletý muž odůvodnil podle policie krádež tím, že nesouhlasil s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromě pohřbít. „Měl v úmyslu ponořit ji do nějaké řeky, nějaké vody. Pokud by se nám nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne (ve čtvrtek), víme, že dnešního dne (v pátek) byl už rozhodnut tuto relikvii víceméně potopit,“ řekl v pátek Rajt novinářům.

Zloděj ukradl lebku v úterý v podvečer, kdy využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. To, že ji odnese, podle Rajta plánoval. Pro krádež v úterý se ale rozhodl až ten den.

Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

 

Video  Video z krádeže lebky svaté Zdislavy.  - Policie ČR
Témata:
zlodějvězeníkrádežOSTATKYvazbabazilikajablonné v podještědíLiberecký krajrelikvieostatky svaté Zdislavy
